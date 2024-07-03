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  4. Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Футбол
03 июля 2024, 13:13 | Обновлено 03 июля 2024, 13:15
4097
42

Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду

Тренер сделал свой выбор на важный турнир

03 июля 2024, 13:13 | Обновлено 03 июля 2024, 13:15
4097
42
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Рустан Ротань

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань, который будет работать с командой на Олимпийских Играх, объявил состав для подготовки к турниру.

Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы имели право не отпускать своих футболистов. По этой причине на турнир не поедут многие лидеры, в том числе футболисты, выступающие в АПЛ и других зарубежных чемпионатах.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Шахтер» Донецк), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Алексей Сыч («Рух Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань («Лехия», Польша), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Артем Шулянский («Александрия» Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – «Динамо» Киев), Владислав Велетень («Колос» Коваливка), Олег Федор («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

На групповом этапе команда сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

До турнира Украина сыграет контрольные матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.

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сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 заявки
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 42
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suforza1921
Те, що Динамо не відпустило своїх лідерів, можна зрозуміти. На команду чекає кваліфікація ЛЧ. Головне, аби це принесло користь і кияни пройшли Партизан. Бо якщо буде вліт, то уявляю собі який буде хейт, особливо від уболівальників Шахтаря. Мовляв, і "сербів не пройшли, і гравців на ОІ не відпустили".
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+9
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Dimaryz81
Мда уж. Ладно зарубежные не отпустили. Но и местные гранды не отпустили тех кто составлял костяк сборной? У нас что выход на Олимпиаду  - это мелочь? Неужели не важно? Смысл было выходить? Следующие после нас на Олимпиаду - грузины. Те бы наверняка поехали бы бы биться за медали и за честь страны. а мы просто наплевали. Мерзковато.
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+4
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D.Lanskoy
Це ганьба-ганьбіще! А ми вираховували, що і Мудрик, і Забарний, і Конопля там можуть зіграти, і Нещерет на воротах. Що на ОІ грали і ставали олімпійськими чемпіонами і Рауль, і Мессі, і Ето-о, і Неймар, суперзірки. А українська федерація навіть свого Мудрика не може викликати на Олімпіаду хіба що молодь себе проявить для дорослої збірної. А так — нема що ловити! Який шанс — і так профукати
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+3
zelc006
Ладно Ребров з Горловки набрав Трубініх та Луніних і пр..... А чому Ротань отих Канарейкіних з Єрмаковими і пр. взяв. В нас що своїх, у кого прізвище не руське нема? До речі, українузуватися можно за годину, якщо неньку шануєшь...
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+1
OtsoCity
Ганьба лайну суркисів (динамо), вони завжди були проти збірних України, в передів це лайно нквс спортивне товариство динамо 
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0
dudigo78
важко з таким складом буде розраховувати бодай на одне очко. Ми тут будемо аутсайдерами, такою собі солодкою булочкою
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0
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OtsoCity
Хвойди суркисів, підкажіть лайно суркисів (динамо) відпустило до збірної, Ваната, Нещерета та Бражко, чи злякалося та буде срати під себе? Шахтар відпускає свого воротаря Фесюна, головного нападника Сікана, та гравця основного складу Криськіва, та Очеретько та Сігєєва ще, що там лайно суркисів (динамо) кого відпустило, чи вони проти як завжди збірних України?
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0
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analex
Браво , федерація ! Просто мали зобов"язати вітчизняні клуби відпустити гравців  , а вони тільки власні кишені набивають , а скільки було радощів , коли вперше потрапили на Олімппіаду , ГАНЬБА !!!
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0
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Xvalenok03
Плохо что нужных игроков не отпустили.
Хотя с зарубежными клубами понятно. Там бизнес, ничего личного.
С шахтой тоже понятно почему игроков не отпустили.
Но динама? Это команда которая специально выращивает игроков для сборных.
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-2
OtsoCity
Лайно динамо не відпустило у олімпійську збірну Ваната, Нещерета та Бражка, ганьба якась, щури кацапські вони
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-6
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