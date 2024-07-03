Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Тренер сделал свой выбор на важный турнир
Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань, который будет работать с командой на Олимпийских Играх, объявил состав для подготовки к турниру.
Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы имели право не отпускать своих футболистов. По этой причине на турнир не поедут многие лидеры, в том числе футболисты, выступающие в АПЛ и других зарубежных чемпионатах.
Состав олимпийской сборной Украины
Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Шахтер» Донецк), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).
Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Алексей Сыч («Рух Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).
Полузащитники: Максим Хлань («Лехия», Польша), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Артем Шулянский («Александрия» Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – «Динамо» Киев), Владислав Велетень («Колос» Коваливка), Олег Федор («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – «Шахтер» Донецк).
Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
На групповом этапе команда сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).
До турнира Украина сыграет контрольные матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.
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Хотя с зарубежными клубами понятно. Там бизнес, ничего личного.
С шахтой тоже понятно почему игроков не отпустили.
Но динама? Это команда которая специально выращивает игроков для сборных.