Источник: Динамо нацелилось на еще одного футболиста Днепра-1

Киевское «Динамо» нацелилось на еще одного футболиста «Днепра-1».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского клубы начали переговоры о переходе Рамика Гаджиева. Правда, 18-летнего таланта днепряне оценивают в немаленькую сумму.

Также в приглашении хавбека заинтересован главный тренер «Полесья». Имаду Ашуру хорошо известны возможности юноши. Но от разговоров до предложения там пока дело не дошло. Поэтому именно «Динамо» – фаворит в борьбе за вингера.

В прошлом сезоне Гаджиев провел за «Днепр-1» восемь матчей в УПЛ и забил один гол.