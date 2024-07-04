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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 19:18 | Обновлено 04 июля 2024, 19:39
1119
1

Источник: Динамо нацелилось на еще одного футболиста Днепра-1

Рамик Гаджиев может перейти в киевский клуб

04 июля 2024, 19:18 | Обновлено 04 июля 2024, 19:39
1119
1
Источник: Динамо нацелилось на еще одного футболиста Днепра-1
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Киевское «Динамо» нацелилось на еще одного футболиста «Днепра-1».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского клубы начали переговоры о переходе Рамика Гаджиева. Правда, 18-летнего таланта днепряне оценивают в немаленькую сумму.

Также в приглашении хавбека заинтересован главный тренер «Полесья». Имаду Ашуру хорошо известны возможности юноши. Но от разговоров до предложения там пока дело не дошло. Поэтому именно «Динамо» – фаворит в борьбе за вингера.

В прошлом сезоне Гаджиев провел за «Днепр-1» восемь матчей в УПЛ и забил один гол.

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Рамик Гаджиев Днепр-1 Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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