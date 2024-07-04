Источник: Динамо нацелилось на еще одного футболиста Днепра-1
Рамик Гаджиев может перейти в киевский клуб
Киевское «Динамо» нацелилось на еще одного футболиста «Днепра-1».
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, после успешных трансферов Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского клубы начали переговоры о переходе Рамика Гаджиева. Правда, 18-летнего таланта днепряне оценивают в немаленькую сумму.
Также в приглашении хавбека заинтересован главный тренер «Полесья». Имаду Ашуру хорошо известны возможности юноши. Но от разговоров до предложения там пока дело не дошло. Поэтому именно «Динамо» – фаворит в борьбе за вингера.
В прошлом сезоне Гаджиев провел за «Днепр-1» восемь матчей в УПЛ и забил один гол.
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