Экс-игрок Динамо и Колоса в 34 года продолжит карьеру в Первой лиге Украины

Полузащитник Андрей Богданов после ухода из ковалевского «Колоса» продолжит свою карьеру в команде Первой лиги чемпионата Украины.

Как стало известно Sport.ua, 34-летний воспитанник школы киевского «Динамо» и экс-игрок столичного коллектива будет играть за команду ФСК «Мариуполь».

Напомним, Богданов по завершении предыдущего сезона-2023/2024 покинул стан «Колоса» Ковалевки, за который он выступал с 2020 года.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Днепра-1» Яков Кинарейкин определился с новым клубом.