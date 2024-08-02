Экс-игрок Динамо и Колоса в 34 года продолжит карьеру в Первой лиге Украины
Андрей Богданов определился с новым клубом
Полузащитник Андрей Богданов после ухода из ковалевского «Колоса» продолжит свою карьеру в команде Первой лиги чемпионата Украины.
Как стало известно Sport.ua, 34-летний воспитанник школы киевского «Динамо» и экс-игрок столичного коллектива будет играть за команду ФСК «Мариуполь».
Напомним, Богданов по завершении предыдущего сезона-2023/2024 покинул стан «Колоса» Ковалевки, за который он выступал с 2020 года.
Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Днепра-1» Яков Кинарейкин определился с новым клубом.
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