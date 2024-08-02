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  4. Экс-игрок Динамо и Колоса в 34 года продолжит карьеру в Первой лиге Украины
Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 10:26 |
2319
0

Экс-игрок Динамо и Колоса в 34 года продолжит карьеру в Первой лиге Украины

Андрей Богданов определился с новым клубом

02 августа 2024, 10:26 |
2319
0
Экс-игрок Динамо и Колоса в 34 года продолжит карьеру в Первой лиге Украины
ФК Колос Ковалевка. Андрей Богданов

Полузащитник Андрей Богданов после ухода из ковалевского «Колоса» продолжит свою карьеру в команде Первой лиги чемпионата Украины.

Как стало известно Sport.ua, 34-летний воспитанник школы киевского «Динамо» и экс-игрок столичного коллектива будет играть за команду ФСК «Мариуполь».

Напомним, Богданов по завершении предыдущего сезона-2023/2024 покинул стан «Колоса» Ковалевки, за который он выступал с 2020 года.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Днепра-1» Яков Кинарейкин определился с новым клубом.

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Андрей Богданов ФСК Мариуполь трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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