ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

«Колос» из Ковалевки официально сообщил о завершении сотрудничества с двумя игроками команды. Речь идет о защитнике Александре Черноморце и хавбеке Андрее Богданове. Контракты обоих истекли вчера, 30 июня и не были продлены.

31-летний Черноморец выступал за «Колос» с 2018 года. Суммарно провел за команду 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

34-летний Богданов выступал за «Колос» с зимы 2020 года. Суммарно провел за команду 91 матч и сделал 10 голевых передач.

Вчера «Колос» в товарищеском матче обыграл «ЮКСУ».