Экс-голкипер Днепра-1 Кинарейкин определился с новым клубом
Молодой голкипер станет игроком львовских «Карпат»
20-летний голкипер молодежной сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин определился с новым клубом в своей карьере.
Молодой страж ворот, как известно, после исчезновения «Днепра-1» получил статус свободного агента и возможность самостоятельно решать свою дальнейшую профессиональную судьбу.
По данным Sport.ua, новой командой Кинарейкина станут львовские «Карпаты». Вскоре «львы» объявят о переходе Якова официально.
Яков Кинарейкин в предыдущем сезоне 2023/2024 провел за «Днепр-1» во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все - в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.
Ранее сообщалось, что известен суммарный доход «Днепра-1» от продажи игроков команды.
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