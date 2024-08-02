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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 08:58 | Обновлено 02 августа 2024, 09:02
1960
0

Экс-голкипер Днепра-1 Кинарейкин определился с новым клубом

Молодой голкипер станет игроком львовских «Карпат»

02 августа 2024, 08:58 | Обновлено 02 августа 2024, 09:02
1960
0
Экс-голкипер Днепра-1 Кинарейкин определился с новым клубом
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

20-летний голкипер молодежной сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин определился с новым клубом в своей карьере.

Молодой страж ворот, как известно, после исчезновения «Днепра-1» получил статус свободного агента и возможность самостоятельно решать свою дальнейшую профессиональную судьбу.

По данным Sport.ua, новой командой Кинарейкина станут львовские «Карпаты». Вскоре «львы» объявят о переходе Якова официально.

Яков Кинарейкин в предыдущем сезоне 2023/2024 провел за «Днепр-1» во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все - в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.

Ранее сообщалось, что известен суммарный доход «Днепра-1» от продажи игроков команды.

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Яков Кинарейкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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