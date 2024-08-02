Экс-голкипер Днепра-1 Кинарейкин определился с новым клубом

20-летний голкипер молодежной сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин определился с новым клубом в своей карьере.

Молодой страж ворот, как известно, после исчезновения «Днепра-1» получил статус свободного агента и возможность самостоятельно решать свою дальнейшую профессиональную судьбу.

По данным Sport.ua, новой командой Кинарейкина станут львовские «Карпаты». Вскоре «львы» объявят о переходе Якова официально.

Яков Кинарейкин в предыдущем сезоне 2023/2024 провел за «Днепр-1» во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все - в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.

Ранее сообщалось, что известен суммарный доход «Днепра-1» от продажи игроков команды.