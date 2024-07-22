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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 05:02 | Обновлено 22 июля 2024, 05:36
1222
0

Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды

Днепровский клуб заработал на трансферах 8 футболистов, остальные ушли бесплатно

22 июля 2024, 05:02 | Обновлено 22 июля 2024, 05:36
1222
0
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1», как известно, выбыл из числа участников Украинской Премьер-лиги.

Еще до юридического решения по данному вопросу клуб вел активную работу по продаже футболистов команды, а также по расставанию с теми исполнителями, трансферы которых в силу ряда причин были невозможны.

Как утверждает портал transfermarkt, «Днепр-1» продал 8 футболистов и получил доход в размере 6,9 млн евро.

Самым дорогим стал переход Александра Пихаленка в «Динамо» – 2,5 млн евро. За трансфер Александра Сватка в американский клуб «Остин» днепряне получили 1,2 млн евро. Ровно 1 млн евро принес исчезнувшему клуб переход Валентина Рубчинского в «Динамо».

Все остальные трансферы оказались ниже отметки в 1 млн евро: Эдуард Сапарий (800 тыс евро) и Алексей Гуцуляк (600 тыс евро) в «Полесье», Денис Мирошниченко (500 тыс евро) в «Карпаты», Максим Третьяков (200 тыс евро) в «Колос» и Владимир Адамюк (100 тыс евро) в «Карпаты».

Все остальные футболисты ушли из «Днепра-1» в статусе свободных агентов.

Общая оценочная рыночная стоимость футболистов, которые покинули «Днепр-1», составляет 22,4 млн евро.

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Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы Александр Пихаленок Александр Сваток Валентин Рубчинский Эдуард Сарапий Алексей Гуцуляк Денис Мирошниченко Максим Третьяков Владимир Адамюк
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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