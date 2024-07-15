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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 19:48 |
1143
0

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер Динамо отправился играть в Китай

Жерсон Родригеш будет выступать за «Гуанси Халиао»

15 июля 2024, 19:48 |
1143
0
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер Динамо отправился играть в Китай
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что люксембургский легионер команды Жерсон Родригеш перешел на правах аренды в китайский «Гуанси Халиао». По завершении срока аренды (31 декабря 2024 года) у одного из лидеров китайской Первой лиги будет первоочередное право выкупа игрока.

Сезон 2023/2024 Родригеш провел в арендах за турецкий «Сивасспор» (13 матчей, 2 гола) и словацкий «Слован» из Братиславы (8 матчей, 5 голов). Контракт форварда с «Динамо» действует до лета 2025 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что Жерсон Родригеш перейдет в «Хор-Факкан» из ОАЭ.

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Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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