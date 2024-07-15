ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер Динамо отправился играть в Китай

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что люксембургский легионер команды Жерсон Родригеш перешел на правах аренды в китайский «Гуанси Халиао». По завершении срока аренды (31 декабря 2024 года) у одного из лидеров китайской Первой лиги будет первоочередное право выкупа игрока.

Сезон 2023/2024 Родригеш провел в арендах за турецкий «Сивасспор» (13 матчей, 2 гола) и словацкий «Слован» из Братиславы (8 матчей, 5 голов). Контракт форварда с «Динамо» действует до лета 2025 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что Жерсон Родригеш перейдет в «Хор-Факкан» из ОАЭ.