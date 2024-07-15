Скандальный легионер Динамо может перебраться в клуб из ОАЭ
Жерсона Родригеша сватают в «Хор-Факкан»
29-летний вингер сборной Люксембурга и «Динамо» Жерсон Родригеш вскоре может перебраться в клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Хор-Факкан».
В начале мая договор аренды по Родригешу досрочно расторг братиславский «Слован», однако Жерсон в «Динамо» не вернулся, хотя и имеет действующий контракт с киевлянами до лета 2025 года.
Сейчас Родригеш близок к тому, чтобы стать футболистом «Хор-Факкана», однако подробности потенциального трансфера пока остаются неизвестными.
Жерсон Родригеш перешел в «Динамо» летом 2019 года из японского клуба «Джубило Ивата» за 2 миллиона евро. С тех пор вингер успел отличиться в Украине рядом скандальных выходок, поиграл на правах аренды за клубы из Турции, Саудовской Аравии и Словакии, однако нигде из-за проблемного характера так и не преуспел.
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