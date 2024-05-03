ОФИЦИАЛЬНО. Слован расторг контракт со скандальным динамовцем

Братиславский «Слован» официально объявил о расторжении контракта с люксембургским нападающим Жерсоном Родригешом.

«Сегодня мы завершили расторжение контракта с Жерсоном Родригесом. Мне жаль, что так получилось. Это безусловно качественный футболист. Однако таланта или качества недостаточно, если отсутствуют другие качества, которые являются ключевыми в профессиональном футболе – дисциплина, профессионализм, стиль жизни. Ни один игрок не является чем-то большим, чем команда и клуб. Мы искали способы правильно договориться о досрочном прекращении полномочий Жерсона, что нам и удалось. Жерсон был у нас на правах аренды, а не на постоянный трансфер, поэтому мы смогли это решить так, чтобы клуб не пострадал», – прокомментировал данное решение генеральный директор клуба Иван Кмотрик-младший.

28-летний Жерсон Родригеш успел сыграть 8 матчей за «Слован», отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.7 миллионов евро.

Интересно, что Жерсон Родригеш до сих пор принадлежит киевскому «Динамо», контракт с которым действует до лета 2025 года.