Украина. Премьер лига27 июня 2024, 18:40 | Обновлено 27 июня 2024, 18:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского защитника
Виалле получил контракт на 4 года
27 июня 2024, 18:40 | Обновлено 27 июня 2024, 18:41
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Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Жоао Виалле, который получил договор на 4 года.
21-летний игрок, который может сыграть в центре и справа в обороне, ранее выступал в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе», «Парану» и «Итуано».
«Полесье» не сообщает подробности перехода, но Transfermarkt указывает, что Виалле перешел на правах свободного агента.
Нынешним летом житомирский клуб уже подписал Евгения Волынца, Даниила Бескоровайного, Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко.
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