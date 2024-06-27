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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 18:40 | Обновлено 27 июня 2024, 18:41
1013
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского защитника

Виалле получил контракт на 4 года

27 июня 2024, 18:40 | Обновлено 27 июня 2024, 18:41
1013
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского защитника
ФК Полесье

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Жоао Виалле, который получил договор на 4 года.

21-летний игрок, который может сыграть в центре и справа в обороне, ранее выступал в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе», «Парану» и «Итуано».

«Полесье» не сообщает подробности перехода, но Transfermarkt указывает, что Виалле перешел на правах свободного агента.

Нынешним летом житомирский клуб уже подписал Евгения Волынца, Даниила Бескоровайного, Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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