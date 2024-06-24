ОФИЦИАЛЬНО. Минус 10 игроков. Верес покинул легионер

Клуб УПЛ «Верес» сообщил об уходе из команды бразильского защитника Жулио Сезара. Руководство не стало продлевать контракт игрока, который стал свободным агентом.

В минувшем сезоне футболист провел 14 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Сезар стал 10 игроком, который покинул «Верес» нынешним летом. Ранее из команды ушли Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук, Евгений Паст и Даниил Хондак.