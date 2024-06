ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб

«Днепр-1» на официальном сайте сообщил о переходе защитника Александра Сватка в американский клуб «Остин», который выступает в лиге MLS.

Подробностей трансфера нет, однако известно, что из-за финансовых проблем украинский клуб вынужден продавать игроков и вообще находится на грани исчезновения.

Контракт подписан на 3,5 года с опцией продления еще на сезон. Сваток сейчас находится в составе сборной Украины на Евро-2024.

29-летний игрок за последние 5 лет провел в составе «Днепра-1» 108 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Oleksandr is VERDE. 🌳🌳



Welcome to Austin, Oleksandr Svatok! pic.twitter.com/iAIsWDXYpx