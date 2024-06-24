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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 19:43 | Обновлено 24 июня 2024, 19:50
580
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб

Сваток перебрался в клуб Остин

24 июня 2024, 19:43 | Обновлено 24 июня 2024, 19:50
580
1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
ФК Остин. Александр Сваток

«Днепр-1» на официальном сайте сообщил о переходе защитника Александра Сватка в американский клуб «Остин», который выступает в лиге MLS.

Подробностей трансфера нет, однако известно, что из-за финансовых проблем украинский клуб вынужден продавать игроков и вообще находится на грани исчезновения.

Контракт подписан на 3,5 года с опцией продления еще на сезон. Сваток сейчас находится в составе сборной Украины на Евро-2024.

29-летний игрок за последние 5 лет провел в составе «Днепра-1» 108 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Александр Сваток Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: СК Днепр-1
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Buvellar
Де тцк..де ви підари?
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