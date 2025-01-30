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Лига чемпионов
30 января 2025, 02:45 | Обновлено 30 января 2025, 02:46
281
0

«Нужно чемпионат спасать». Реакция фанатов на поражение Шахтера от Боруссии

Шахтер проиграл Боруссии в матче 8-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:3

30 января 2025, 02:45 | Обновлено 30 января 2025, 02:46
281
0
«Нужно чемпионат спасать». Реакция фанатов на поражение Шахтера от Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в матче 8-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» встретилась с «Шахтером». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Серу Гирасси открыл счет на 17-й минуте и удвоил преимущество на 44-й. Во втором тайме Марлон Гомес сократил отставание на 50-й минуте, но в ответ Бенсебаини на 79-й минуте восстановил разницу в два мяча. «Шахтер» завершил групповой этап с 7 очками и занял итоговое 27-е место, не сумев пробиться в плей-офф. «Боруссия», благодаря этой победе, вышла в 1/16 финала и заняла 10-е место с 15 очками.

Фанаты «Шахтера» разочарованы результатом, но даже если бы команда выиграла с большим счётом, это ничего не изменило бы. Они все равно не вышли бы в плей-офф. Теперь болельщики ждут выступлений команды в УПЛ, а этот матч стал последним для Тараса Степаненко в составе «горняков».

Tymchukbohdan: «Этот матч, к сожалению, уже ни на что не влияет, но я благодарю вас, команда, за эту ЛЧ. Она не является позорной или провальной, но можно было бы немного лучше сыграть. Где-то не повезло, где-то не хватило тренерского опыта и мастерства наших футболистов. Спасибо вам за интригу до последнего тура ЛЧ, спасибо за достойные матчи и победы. Да, поражения болят, особенно против «ПСВ», но как бы там ни было я не перестану за вас болеть, потому что я вас очень люблю и всегда искренне верю в вашу победу. Мы еще обязательно вернемся в ЛЧ, мы еще вырастем в своем уровне. Нам надо сезон поиграть в турнире слабом по уровню, чтобы сделать новую обкатку команды, набрать большее количество очков в клубный рейтинг и заново развиваться. Все будет хорошо! Спасибо за эту ЛЧ».

Olexandr_zababura: «Спасибо за сезон. Было несколько судьбоносных ошибок в этом ЛЧ. Но ждем следующих сезонов. Ну и по УПЛ подтягивайте».

Mr.andreichik: «Бразильцы дают надежду на будущее, все молодцы, почему раньше не давали шансов – не понятно. Игра очень достойная, но класс команд абсолютно разный. Крыськив не опорник, нужен опорник и форвард срочно. Спасибо команде за эту ЛЧ – как обычно очень весело».

Divezik: «Шахтер», ну честно, реально, круто играли во втором тайме, но можете также полететь в Африку и привезти такого же черного казака, как в «Борусии» этот Герасси, который здоровенный и на технике? Потому что честно говоря, Траоре немного не дотягивает до такого уровня, а ставить бразильцев с ростом 1.60 – ну такое себе + можно Зубкова куда-то запихнуть в ту Африку + доплатили за него, если не продадите в Укрзанспор... Ризнык – отдельная благодарность за игру».

Mariijka_a: «Достойная игра. Кевин, Марлон и Ризнык».

Mykyta._.kiyko: «Теперь нужно чемпионат спасать. За ЛЧ спасибо, все таки новый формат сложный для нас пока».

Рома Шедоу: «Степаненко спасибо за все, Марлон сегодня был лучшим на поле».

Некит: «Степаненко один из лучших опорников в истории украинского футбола».

Гол в Гру: УПЛ ПФЛ: «Люди, «Боруссия» финалисты ЛЧ. Если бы проиграли «Реалу», то также говорили «Пушич аут?».

Winnie: «Раньше Траоре мог хотя бы зацепиться за мяч,корпусом там оттеснить, а сейчас уже и этого не может».

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер реакция болельщиков Тарас Степаненко Георгий Судаков Марлон Гомес Серу Гирасси Рами Бенсебаини Дмитрий Ризнык Марино Пушич Лассина Траоре Александр Зубков Кевин (Шахтер) Дмитрий Крыськив
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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