Лига чемпионов30 января 2025, 04:33 |
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Штутгарт – ПСЖ – 1:4. Хет-трик Дембеле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
30 января 2025, 04:33 |
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29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и ПСЖ.
Поединок прошел на стадионе МХП-Арена в Германии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Хет-трик в этом противостоянии оформил Усман Дембеле.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Штутгарт (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:4
Голы: Пако, 77 (автогол) – Баркола 6, Дембеле, 17, 35, 54
Видеообзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
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