29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и ПСЖ.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена в Германии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Хет-трик в этом противостоянии оформил Усман Дембеле.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Штутгарт (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:4

Голы: Пако, 77 (автогол) – Баркола 6, Дембеле, 17, 35, 54

Видеообзор матча: