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Лига Чемпионов
Штутгарт
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 4
ПСЖ
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Лига чемпионов
30 января 2025, 04:33 |
45
0

Штутгарт – ПСЖ – 1:4. Хет-трик Дембеле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 04:33 |
45
0
Штутгарт – ПСЖ – 1:4. Хет-трик Дембеле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и ПСЖ.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена в Германии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этом противостоянии оформил Усман Дембеле.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Штутгарт (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:4

Голы: Пако, 77 (автогол) – Баркола 6, Дембеле, 17, 35, 54

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
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Лига чемпионов Штутгарт ПСЖ видео голов и обзор Усман Дембеле хет-трик Брэдли Баркола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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