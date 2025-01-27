Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Штутгарт
29.01.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 января 2025, 22:59 | Обновлено 27 января 2025, 23:24
137
0

Штутгарт – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

27 января 2025, 22:59 | Обновлено 27 января 2025, 23:24
137
0
Штутгарт – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В среду, 29 января, в Лиге чемпионов состоится матч «Штутгарт» – «ПСЖ». Обе команды еще не гарантировали себе место в плей-офф.

Штутгарт

«Штутгарт» в турнирной таблице Лиги чемпионов идет на 24-м месте – последнем проходном в плей-офф. Команда значительно усложнила себе жизнь, проиграв в 5-м туре «Црвене Звезде». Да не просто проиграв. Немецкий клуб потерпел сокрушительное поражение 1:5. А о важности разницы мячей в новом формате Лиги чемпионов говорить излишне. После неудачного визита в Сербию, «Штутгарт» реабилитировался, обыграв «Янг Бойз» (5:1) и братиславский «Слован» (3:1). К решающему матчу Лиги чемпионов «Штутгарт» подходит на фоне выездного поражения в чемпионате от «Майнца» (0:2).

ПСЖ

Чемпионы Франции набрали в Лиге чемпионов 10 очков. Столько же, как и будущий соперник. В 7-м туре подопечные Луиса Энрике одержали волевую победу над «Манчестер Сити». «ПСЖ» уступал 0:2, но сумел забить четыре мяча. Сейчас «ПСЖ» занимает в Лиге чемпионов 22-е место, что весьма скромно для такого клуба. Чтобы гарантировать попадание в 1/16 финала, команде достаточно сыграть вничью со «Штутгартом».

«Штутгарт» – «ПСЖ»: ключевая статистика и тренды

В двух из последних пяти матчей с участием «Штутгарта» забивали обе команды. У «ПСЖ» же таких поединков было пять из пяти.

«Штутгарт» (возможный состав): Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Леонидас Стергиу, Джоша Вагноман, Амин Аль-Дахиль, Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Крис Фюхрич, Дениз Ундав, Якоб Брюн Ларсен, Ник Вольтмаде.

«ПСЖ» (возможный состав): Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Лукас Бералдо, Люка Эрнандес, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Бредли Барколя, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш.

Прогноз

Поскольку «ПСЖ» пропускал в пяти предыдущих матчах, возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,72).

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
29 января 2025 -
22:00
ПСЖ
Обе команды забьют 1,72 Сделать ставку
По теме:
Байер – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер хочет продолжит выступления на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене
Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре
Штутгарт ПСЖ Лига чемпионов прогнозы на футбол прогнозы
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 6
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Бокс | 27 января 2025, 01:50 5
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?

Наибольшее признание досталось Джорджу Чувало

Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Футбол | 27.01.2025, 19:12
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Футбол | 27.01.2025, 20:54
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Бокс | 27.01.2025, 08:23
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 2
Футбол
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
26.01.2025, 14:53 5
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 22
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем