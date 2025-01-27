В среду, 29 января, в Лиге чемпионов состоится матч «Штутгарт» – «ПСЖ». Обе команды еще не гарантировали себе место в плей-офф.

Штутгарт

«Штутгарт» в турнирной таблице Лиги чемпионов идет на 24-м месте – последнем проходном в плей-офф. Команда значительно усложнила себе жизнь, проиграв в 5-м туре «Црвене Звезде». Да не просто проиграв. Немецкий клуб потерпел сокрушительное поражение 1:5. А о важности разницы мячей в новом формате Лиги чемпионов говорить излишне. После неудачного визита в Сербию, «Штутгарт» реабилитировался, обыграв «Янг Бойз» (5:1) и братиславский «Слован» (3:1). К решающему матчу Лиги чемпионов «Штутгарт» подходит на фоне выездного поражения в чемпионате от «Майнца» (0:2).

ПСЖ

Чемпионы Франции набрали в Лиге чемпионов 10 очков. Столько же, как и будущий соперник. В 7-м туре подопечные Луиса Энрике одержали волевую победу над «Манчестер Сити». «ПСЖ» уступал 0:2, но сумел забить четыре мяча. Сейчас «ПСЖ» занимает в Лиге чемпионов 22-е место, что весьма скромно для такого клуба. Чтобы гарантировать попадание в 1/16 финала, команде достаточно сыграть вничью со «Штутгартом».

«Штутгарт» – «ПСЖ»: ключевая статистика и тренды

В двух из последних пяти матчей с участием «Штутгарта» забивали обе команды. У «ПСЖ» же таких поединков было пять из пяти.

«Штутгарт» (возможный состав): Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Леонидас Стергиу, Джоша Вагноман, Амин Аль-Дахиль, Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Крис Фюхрич, Дениз Ундав, Якоб Брюн Ларсен, Ник Вольтмаде.

«ПСЖ» (возможный состав): Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Лукас Бералдо, Люка Эрнандес, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Бредли Барколя, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш.

Прогноз

Поскольку «ПСЖ» пропускал в пяти предыдущих матчах, возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,72).