ПСЖ не помітив Штутгарт. Французи розгромили суперника
Немцы остались без Лиги чемпионов, а французы шагают дальше
29 января в матче 8-го тура Лиги чемпионов «Штутгарт» принимал у себя на поле ПСЖ.
Хозяевам поля нужно было набирать очки, ведь они до этой игры находились на 24-й строчке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Но для немецкой команды ничего хорошего в этой игре не было. Уже на 6-й минуте Брэдли Баркола открыл счет в матче.
Далее Усман Дембеле оформил хет-трик. Дважды он отличился в первом тайме и еще один раз забил в начале второй половины.
«Штутгарт» забил гол престижа на 78-й минуте матча. Гол забил Крис Фюрих.
Из-за поражения для «Штутгарта» Лига чемпионов завершилась. Команда финишировала на 26-й позиции. Что же касается ПСЖ, то команда на 15-й строчке.
Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января
Штутгарт – ПСЖ – 1:4
Голы: Фюрих, 78, – Баркола, 6, Дембеле, 17, 35, 54
Предупреждения: Стиллер, 53, Каразор, 70, - Невес, 66.
Штутгарт: Бредлов, Вагноман (Стергиу, 60), Аль-Дахиль (Чейс, 71), Шабо, Миттелштадт, Каразор, Стиллер (Ридер, 71), Левелинг (Штенцель, 78), Мийо, Фюрих, Ундав (Демирович, 60)
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Руис, 70), Маркиньос, Пачо, Эрнандес (Бералдо, 70), Заир-Эмери, Невес (Маюлу, 77), Витинья, Дембеле, Дуэ (Ли Кан Ин, 60), Баркола (Рамос, 70)
Фотоотчет с игры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий коллектив вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов
Матч пройдет 29 января в 22:00 по Киеву