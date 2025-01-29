ПСЖ не помітив Штутгарт. Французи розгромили суперника

29 января в матче 8-го тура Лиги чемпионов «Штутгарт» принимал у себя на поле ПСЖ.

Хозяевам поля нужно было набирать очки, ведь они до этой игры находились на 24-й строчке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но для немецкой команды ничего хорошего в этой игре не было. Уже на 6-й минуте Брэдли Баркола открыл счет в матче.

Далее Усман Дембеле оформил хет-трик. Дважды он отличился в первом тайме и еще один раз забил в начале второй половины.

«Штутгарт» забил гол престижа на 78-й минуте матча. Гол забил Крис Фюрих.

Из-за поражения для «Штутгарта» Лига чемпионов завершилась. Команда финишировала на 26-й позиции. Что же касается ПСЖ, то команда на 15-й строчке.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Штутгарт – ПСЖ – 1:4

Голы: Фюрих, 78, – Баркола, 6, Дембеле, 17, 35, 54

Предупреждения: Стиллер, 53, Каразор, 70, - Невес, 66.

Штутгарт: Бредлов, Вагноман (Стергиу, 60), Аль-Дахиль (Чейс, 71), Шабо, Миттелштадт, Каразор, Стиллер (Ридер, 71), Левелинг (Штенцель, 78), Мийо, Фюрих, Ундав (Демирович, 60)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Руис, 70), Маркиньос, Пачо, Эрнандес (Бералдо, 70), Заир-Эмери, Невес (Маюлу, 77), Витинья, Дембеле, Дуэ (Ли Кан Ин, 60), Баркола (Рамос, 70)

Фотоотчет с игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine