«Мы достигли своей цели». Луис Энрике – о матче восьмого тура ЛЧ
Подопечные испанца одолели «Штутгарт» со счетом 4:1
В среду, 29 января, состоялись матчи восьмого тура Лиги чемпионов.
Действующий чемпион Франции ПСЖ отправился в Германию на матч со «Штутгартом».
Поединок закончился уверенной победой парижского коллектива со счетом 4:1.
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Наставник ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями об уверенном триумфе в последнем туре Лиги чемпионов.
«Мы достигли своей цели – вышли в плей-офф. Мы играли очень хорошо и заслуженно победили. Игроки показали отличную командную игру. Я также хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – ответил Энрике.
Автор хет-трика в матче Усман Дембеле проанализировал игру:
«Я думаю, что результат – это работа всей команды. Мы провели отличную игру. Я был намного спокойнее перед воротами, играя под номером девять, и смог забить голы.
Мы были настроены на квалификацию и игру в плей-офф. И это то, чего мы добились нашими выступлениями в последних двух играх. Мы были очень хороши, и мы все рады, что прошли квалификацию», – сказал Усман.
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