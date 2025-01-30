«Мы достигли своей цели». Луис Энрике – о матче восьмого тура ЛЧ

В среду, 29 января, состоялись матчи восьмого тура Лиги чемпионов.

Действующий чемпион Франции ПСЖ отправился в Германию на матч со «Штутгартом».

Поединок закончился уверенной победой парижского коллектива со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями об уверенном триумфе в последнем туре Лиги чемпионов.

«Мы достигли своей цели – вышли в плей-офф. Мы играли очень хорошо и заслуженно победили. Игроки показали отличную командную игру. Я также хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – ответил Энрике.

Автор хет-трика в матче Усман Дембеле проанализировал игру:

«Я думаю, что результат – это работа всей команды. Мы провели отличную игру. Я был намного спокойнее перед воротами, играя под номером девять, и смог забить голы.

Мы были настроены на квалификацию и игру в плей-офф. И это то, чего мы добились нашими выступлениями в последних двух играх. Мы были очень хороши, и мы все рады, что прошли квалификацию», – сказал Усман.