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Лига Чемпионов
Штутгарт
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 4
ПСЖ
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Лига чемпионов
30 января 2025, 14:47 | Обновлено 30 января 2025, 14:49
209
0

«Мы достигли своей цели». Луис Энрике – о матче восьмого тура ЛЧ

Подопечные испанца одолели «Штутгарт» со счетом 4:1

30 января 2025, 14:47 | Обновлено 30 января 2025, 14:49
209
0
«Мы достигли своей цели». Луис Энрике – о матче восьмого тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В среду, 29 января, состоялись матчи восьмого тура Лиги чемпионов.

Действующий чемпион Франции ПСЖ отправился в Германию на матч со «Штутгартом».

Поединок закончился уверенной победой парижского коллектива со счетом 4:1.

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Наставник ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями об уверенном триумфе в последнем туре Лиги чемпионов.

«Мы достигли своей цели – вышли в плей-офф. Мы играли очень хорошо и заслуженно победили. Игроки показали отличную командную игру. Я также хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – ответил Энрике.

Автор хет-трика в матче Усман Дембеле проанализировал игру:

«Я думаю, что результат – это работа всей команды. Мы провели отличную игру. Я был намного спокойнее перед воротами, играя под номером девять, и смог забить голы.

Мы были настроены на квалификацию и игру в плей-офф. И это то, чего мы добились нашими выступлениями в последних двух играх. Мы были очень хороши, и мы все рады, что прошли квалификацию», – сказал Усман.

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Луис Энрике ПСЖ Штутгарт Лига чемпионов пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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