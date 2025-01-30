Байер – Спарта Прага – 2:0. Как забил Вирц? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Спарта Прага.
Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Голами за немецкий коллектив отличились Флориан Вирц и Нейтан Телла.
Украинский форвард Байера Артем Степанов вышел на поле на 90-й минуте вместо Патрика Шика.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Байер (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:0
Голы: Вирц, 32, Телла, 64
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Интер все еще заинтересован в подписании украинца
29 января горняки уступили немецкой команде со счетом 1:3 в 8-м туре Лиги чемпионов