29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Спарта Прага.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за немецкий коллектив отличились Флориан Вирц и Нейтан Телла.

Украинский форвард Байера Артем Степанов вышел на поле на 90-й минуте вместо Патрика Шика.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Байер (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:0

Голы: Вирц, 32, Телла, 64

Видеообзор матча: