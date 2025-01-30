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Байер
29.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Спарта Прага
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Лига чемпионов
30 января 2025, 05:52 |
79
0

Байер – Спарта Прага – 2:0. Как забил Вирц? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 05:52 |
79
0
Байер – Спарта Прага – 2:0. Как забил Вирц? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Спарта Прага.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за немецкий коллектив отличились Флориан Вирц и Нейтан Телла.

Украинский форвард Байера Артем Степанов вышел на поле на 90-й минуте вместо Патрика Шика.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Байер (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:0

Голы: Вирц, 32, Телла, 64

Видеообзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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Байер Спарта Прага Лига чемпионов видео голов и обзор Артем Степанов Флориан Вирц Нейтан Телла
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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