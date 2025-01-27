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Байер
29.01.2025 22:00 - : -
Спарта Прага
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Лига чемпионов
27 января 2025, 23:21 |
47
0

Байер – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

27 января 2025, 23:21 |
47
0
Байер – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

В среду, 29 января, в Лиге чемпионов состоится матч 8-го тура «Байер» – «Спарта» Прага. «Байер» претендует на место в первой восьмерке и выход сразу в 1/8 финала. «Спарта» все шансы на продолжение борьбы потеряла.

Байер

У «Байера» текущий сезон складывается не так гладко, как предыдущий. В Бундеслиге команда идет на втором месте, отставая от «Баварии» на 6 очков. В предыдущем туре подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью 2:2 с «РБ Лейпциг». В Лиге чемпионов «Байер» после болезненной пощечины от «Ливерпуля» (0:4), обыграл «Зальцбург» (5:0) и вырвал победу в матче с «Интером» (1:0). Затем последовало поражение от «Атлетико» (1:2), причем решающий гол «Байер» пропустил на 90-й минуте. При этом у команды хорошие шансы попасть в восьмерку. Для этого необходимо обыграть «Спарту».

Спарта

«Спарта» наконец-то прошла квалификацию Лиги чемпионов. Да и начала команда неплохо, уверенно победив «Зальцбург» (3:0) и сыграв на выезде со «Штутгартом» вничью 1:1. А затем пошла серия поражений из пяти матчей подряд. Особенно неприятным был домашний погром от «Атлетико» (0:6). Не все гладко у команды и на внутренней арене. «Спарта» идет на третьей позиции, отставая от лидера на 13 очков.

Личные встречи

«Байер» и «Спарта» встречались в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Тогда в группах было по 5 команд и между собой они поводили по одному матчу. «Байер» победил дома 1:0.

«Байер» – «Спарта»: ключевая статистика и тренды

Немецкий клуб выиграл все три предыдущих матча Лиги чемпионов на своем поле со счетом 7:0. Спарта в гостях забила три мяча.

«Байер» (возможный состав): Градецки – Гримальдо, Тапсоба, Та, Артур – Джака, Андрих, Виртц, Телла, Терье – Шик.

«Спарта» (возможный состав): Виндаль-Йенсен – Коббаут, Соренсен, Витик – Рынеш, Сольбаккен, Кайринен, Садилек, Визнер – Бирманчевич, Ррахмани.

Прогноз

«Байер» выглядит явным фаворитом. И может порадовать своих болельщиков результативной игрой. Вполне возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 1,84).

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Байер Спарта Прага Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Хаби Алонсо
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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