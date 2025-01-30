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Байер
29.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Спарта Прага
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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:18 | Обновлено 30 января 2025, 00:30
374
0

Невероятные аптекари. Байер со Степановым победил Спарту

Немецкий коллектив вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов

30 января 2025, 00:18 | Обновлено 30 января 2025, 00:30
374
0
Невероятные аптекари. Байер со Степановым победил Спарту
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В среду, 29 января, проходил матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Байером» и «Спартой».

Игру принимала Бай Арена в Леверкузене.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Оба тайма прошли под полным контролем хозяев поля, голы которых на 32-й в исполнении Вирца и Теллы на 64-й стали конвертацией доминации на поле в разницу цифр на табло Бай Арены. Команда из Праги практически ничего не смогла противопоставить машине Хаби Алонсо.

По итогам основного раунда «Байер» с 16 очками занял 6-е место и напрямую прошел в 1/8 финала турнира, а «Жирона» с 4 очками расположилась на 31-м месте и покинула турнир.

Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов появился на поле на 90-й минуте, результативными действиями не отличился.

Лига чемпионов. 8-й тур

Байер – Спарта – 2:0

Голы: Вирц, 32, Телла, 64

Предупреждения: Джака, 66, Андрих, 90+2 – Бирманчевич, 36, Олатуньи, 63

Байер: Ковар, Тапсоба, Та, Мукиэле, Гримальдо, Джака, Паласиос (Гарсия, 83), Фримпонг (Артур, 88), Вирц (Хоффман, 90), Телла (Андрих, 83), Шик (Степанов, 90)

Спарта: Йенсен, Сорсен, Севински, Витик, Зелени (Красники, 90). Лаки (Данэк, 85), Каиринен, Садлиек, Виснер (Шухомел, 85), Бирманчевич (Пенха, 90), Олатуньи

Фото матча:

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Байер Спарта Прага Лига чемпионов Флориан Вирц Артем Степанов Нейтан Телла
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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