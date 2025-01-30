Александр ЗУБКОВ: «Мы показали хорошую игру. Есть и положительные моменты»
Игрок Шахтера прокомментировал поражение Боруссии Дортмунд в 8-м туре ЛЧ 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.
Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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После завершения встречи игрок горняков Александр Зубков прокомментировал поражение команды:
«Мы показали хорошую игру. Мы пропустили два гола в первом тайме, но продолжили бороться и забили один во второй 45-минутке. К сожалению, после этого мы снова пропустили.
Есть и положительные моменты. Мы неплохо отыграли во втором тайме, но Боруссия Дортмунд – хорошая команда. У нас было несколько сложных игр в основном этапе турнира. Мы молодая команда, и мы будем учиться и совершенствоваться».
Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк
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