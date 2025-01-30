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  4. Александр ЗУБКОВ: «Мы показали хорошую игру. Есть и положительные моменты»
Лига чемпионов
30 января 2025, 04:21 |
82
0

Александр ЗУБКОВ: «Мы показали хорошую игру. Есть и положительные моменты»

Игрок Шахтера прокомментировал поражение Боруссии Дортмунд в 8-м туре ЛЧ 2024/25

30 января 2025, 04:21 |
82
0
Александр ЗУБКОВ: «Мы показали хорошую игру. Есть и положительные моменты»
ФК Шахтер. Александр Зубков

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи игрок горняков Александр Зубков прокомментировал поражение команды:

«Мы показали хорошую игру. Мы пропустили два гола в первом тайме, но продолжили бороться и забили один во второй 45-минутке. К сожалению, после этого мы снова пропустили.

Есть и положительные моменты. Мы неплохо отыграли во втором тайме, но Боруссия Дортмунд – хорошая команда. У нас было несколько сложных игр в основном этапе турнира. Мы молодая команда, и мы будем учиться и совершенствоваться».

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов Александр Зубков
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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