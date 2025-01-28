ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Карина Тымчик выбрала отдых в Дубаи
Жена защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Тымчика, Карина Тымчик, делится на своей странице в Instagram фотографиями своего зимнего отдыха.
Украинка выбрала теплые Арабские Эмираты, где она отдыхает в Дубаи.
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Карина разместилась в отеле Address Beach Resort, где цена на самый дешевый номер стартует от 26 500 грн за ночь.
Избранница Александра Тымчика публикует множество фото и видео, отдыхая вместе с сыном.
Комментарии «Невероятно красивая» и множество позитивных реакций – Карина Тымчик покоряет свою аудиторию приятными глазу фотографиями с Ближнего Востока.
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