ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ

Жена защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Тымчика, Карина Тымчик, делится на своей странице в Instagram фотографиями своего зимнего отдыха.

Украинка выбрала теплые Арабские Эмираты, где она отдыхает в Дубаи.

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Карина разместилась в отеле Address Beach Resort, где цена на самый дешевый номер стартует от 26 500 грн за ночь.

Избранница Александра Тымчика публикует множество фото и видео, отдыхая вместе с сыном.

Комментарии «Невероятно красивая» и множество позитивных реакций – Карина Тымчик покоряет свою аудиторию приятными глазу фотографиями с Ближнего Востока.