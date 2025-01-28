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28 января 2025, 21:25 |
734
6

ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ

Карина Тымчик выбрала отдых в Дубаи

28 января 2025, 21:25 |
734
6
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Instagram. Карина Тымчик

Жена защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Тымчика, Карина Тымчик, делится на своей странице в Instagram фотографиями своего зимнего отдыха.

Украинка выбрала теплые Арабские Эмираты, где она отдыхает в Дубаи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Карина разместилась в отеле Address Beach Resort, где цена на самый дешевый номер стартует от 26 500 грн за ночь.

Избранница Александра Тымчика публикует множество фото и видео, отдыхая вместе с сыном.

Комментарии «Невероятно красивая» и множество позитивных реакций – Карина Тымчик покоряет свою аудиторию приятными глазу фотографиями с Ближнего Востока.

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Александр Тымчик фото lifestyle Динамо Киев девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Alehandro
А можна якось виокремити усе оце в окремий розділ, типу "Тьолки" і зробити можливість в налаштуваннях стрічки вимикати це гівно? ЦЕ НЕ ПРО ФУТБОЛ!
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+3
Андрій Заліщук
Ну тепер я хоч буду знати як вона відпочиває, без цієї інфи я би не прожив
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+2
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Gargantua81
у арабов в гостях бюстгалтер все же лучше одевать
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+1
Boodya
Коли вже сайт почне цікавитись в читачів тим, чи цікаво це людям, читати?
Я знайшов на стрічку новин і це вже десь третя новина (і це тільки зверху) про те, як якась баба десь фоткається.
Діалог же повинен бути хоч якийсь 
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0
dimagi
В ДубаЕ, а не Дубаи, он же мужского рода, неучи
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0
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