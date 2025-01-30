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Лига Чемпионов
Лилль
29.01.2025 22:00 – FT 6 : 1
Фейеноорд
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Лига чемпионов
30 января 2025, 03:32 |
27
0

Лилль – Фейеноорд – 6:1. Дубль из автоголов в Лиге чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 03:32 |
27
0
Лилль – Фейеноорд – 6:1. Дубль из автоголов в Лиге чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Фейеноорд.

Поединок прошел на стадионе Пьер Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Два автогол в этом противостоянии оформил Гернот Траунер. За французский коллектив отличились Осаме Сахруи, Эйнджел Гомес, Джонатан Дэвид и Реми Кабелла. У гостей единственный мяч забил Сантьяго Хименес.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Лилль (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 6:1

Голы: Сахруи, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол), Гомес, 57, Дэвид, 74, Кабелла, 80 – Хименес, 14

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Лилль).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Гернот Траунер (Фейеноорд).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гомес (Лилль).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Гернот Траунер (Фейеноорд).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Осаме Сахрауи (Лилль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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