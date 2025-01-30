29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Фейеноорд.

Поединок прошел на стадионе Пьер Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

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Два автогол в этом противостоянии оформил Гернот Траунер. За французский коллектив отличились Осаме Сахруи, Эйнджел Гомес, Джонатан Дэвид и Реми Кабелла. У гостей единственный мяч забил Сантьяго Хименес.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Лилль (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 6:1

Голы: Сахруи, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол), Гомес, 57, Дэвид, 74, Кабелла, 80 – Хименес, 14

Видеообзор матча: