В среду, 29 января, в Лиге чемпионов состоится матч 8-го тура «Лилль» – «Фейеноорд». Команды соседствуют в турнирной таблице и обе претендуют на попадание в первую восьмерку.

Лилль

Французский клуб в предыдущем туре Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» (1:2). После поражения, «Лилль» в турнирной таблице опустился на 12-е место. В плей-офф команда уже пробилась и сохраняет шансы на проход в 1/8 финала. Сражаться за место в восьмерке «Лилль» будет с прямым конкурентом. В домашних матчах в «Лилль» не проигрывал. Были победы над «Реалом» (1:0) и «Штурмом» (3:2) и ничья с «Ювентусом» 1:1. В чемпионате Франции «Лилль» идет пятым. Перед дуэлью с «Фейеноордом» команда проиграла «Страсбуру» (1:2).

Фейеноорд

Благодаря победам нал «Спартой» (4:2) и «Баварией» (3:0), «Фейеноорд» в турнирной таблице Лиги чемпионов поднялся на 11-е место и обошел «Лилль» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В следующем этапе команда уже точно сыграет, а победа над «Лиллем», при осечках конкурентов, может вывести «Фейеноорд» сразу в 1/8 финала. Да и в гостях в Лиге чемпионов нидерландский клуб играет неплохо – победы над «Жироной» (3:2) и «Бенфикой» (1:3), а также ничья с «Манчестер Сити» (3:3).

Личные встречи

Ранее команды не играли между собой в еврокубках.

«РБ Зальцбург» – «Фейеноорд»: ключевая статистика и тренды

В 15 из 16 последних матчей «Фейеноорд» забивал. Но и пропускала команда в трех из четырех последних матчей.

«Лилль» (возможный состав): Шевалье – Менье, Александро, Диаките, Исмаили – Мукау, Буадди – Баккер, Харальдссон, Сахрауи – Дэвид.

«Фейеноорд» (возможный состав): Бейло – Ньивкоп, Траунер, Грацко, Смал – Стенгс, Белен, Миламбо – Хадж Мусса, Хименес, Пайшао.

Прогноз

Учитывая результативность команд, возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,63).