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Интер Милан
29.01.2025 22:00 – FT 3 : 0
Монако
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Лига чемпионов
30 января 2025, 05:18 |
29
0

Интер – Монако – 3:0. Неудержимый Лаутаро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 05:18 |
29
0
Интер – Монако – 3:0. Неудержимый Лаутаро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер и Монако.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хет-трик оформил Лаутаро Мартинес. Гости играли в меньшинстве с 12-й минуты после удаления Кристиана Мавесси.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Интер (Италия) – Монако (Франция) – 3:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 4 (пен.), 16, 67

Удаление: Мавесси, 12

Видеообзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
12’
Кристиан Мависса (Монако) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Лига чемпионов Интер Милан Монако видео голов и обзор Лаутаро Мартинес хет-трик пенальти удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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