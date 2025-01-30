Интер Милан

Интер – Монако – 3:0. Неудержимый Лаутаро. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер и Монако.
Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Хет-трик оформил Лаутаро Мартинес. Гости играли в меньшинстве с 12-й минуты после удаления Кристиана Мавесси.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Интер (Италия) – Монако (Франция) – 3:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 4 (пен.), 16, 67
Удаление: Мавесси, 12
Видеообзор матча:
События матча
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