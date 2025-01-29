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Интер Милан
29.01.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
29 января 2025, 02:21 | Обновлено 29 января 2025, 02:22
16
0

Интер – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 02:21 | Обновлено 29 января 2025, 02:22
16
0
Интер – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Монако». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда испытывает проблемы с финансами - точнее, не он, а китайские владельцы проекта. Из-за этого в Милане летом позапрошлого года пришлось обновить состав - но в итоге новая версия черно-синих оказалась достойной досрочного завоевание скудетто. В следующее межсезонье звезд сохранили, и даже усилили, пусть даже Тареми и Зелински были подписаны свободными агентами. Но сейчас клуб из Милана на внутренней арене не так убедителен, а в Суперкубке проиграли, впервые при Симоне Индзаги. В Лиге чемпионов итальянцы смотрелись хорошо: начали с нулевой ничьей на поле Манчестер Сити, после чего победили четырежды. Решив, по большому счету, вопрос о выходе в плей-офф, в декабре уступили 0:1 Байеру. А на прошлой неделе со Спартой в Праге экономно все решили ранним голом Мартинеса.

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Монако

Клуб в прошлом сезоне смог отвоевать позиции. Если до этого он оставался без еврокубка, то весной закончил вице-чемпионом Франции. Это было безусловной заслугой нового наставника монегасков, Ади Хюттера. Сейчас ему сложнее - и в Лиге 1 шансы сохранить второе место становятся все ниже, и в Суперкубке без особенной борьбы уступили ПСЖ. Да и в Лиге чемпионов французы, мощно стартовав (3 победы, в том числе над Барселоной, и 10 очков за 4 тура), потом проиграли не только Арсеналу, но и Бенфике, причем пропуская по 3 гола. После паузы, в этом месяце, принимая на своем поле Астон Виллу, выиграли 1:0, закрыв окончательно вопрос о выходе в плей-офф.

Статистика личных встреч

В Кубке УЕФА в 1997-м году черно-синие, выиграв в Милане 3:1, потом уступили минимально во Франции.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы итальянцев. Но стоит помнить, что обе прагматичные команды тут вопросы решили и будут экономить силы на национальные турниры. Напрашивается ставка на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
29 января 2025 -
22:00
Монако
Тотал меньше 3.0 1.73 Сделать ставку
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Интер Милан Монако Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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