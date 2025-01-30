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30 января 2025, 00:00 | Обновлено 30 января 2025, 00:49
145
0

Хет-трик Лаутаро. Интер без проблем разобрался с Монако

Быстрый дубль Лаутаро и удаление не оставили «монегаскам» шансов

30 января 2025, 00:00 | Обновлено 30 января 2025, 00:49
145
0
Хет-трик Лаутаро. Интер без проблем разобрался с Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В среду, 29 января, проходил матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Интером» и «Монако».

Игру принимал стадион Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

В первые 20 минут исход матча уже стал практически очевидным: дубль Лаутаро Мартинеса с голами на 4-й и 16-й минутах и красная карточка защитника «монегасков» Мависса стали шоком для гостей. Первая половина встречи закончилась со счетом 2:0.

Во втором тайме картина матча не поменялась: хозяева продолжали давить на ворота гостей, которым было очень сложно отбивать атаки вдесятером. 3-й гол Лаутаро на 67-й минуте поставил жирную точку в матче. На 85-й минуте из-за травмы Тезе хозяева и вовсе остались вдевятером, ибо у представителей Лиги 1 закончились замены, а нидерландец матч продолжить не смог.

По итогам основного раунда «Интер» с 19 очками занял 4-е место и напрямую прошел в 1/8 финала турнира, а «Монако» с 13 очками расположился на 17-м месте и сыграет в 1/16 финала.

Лига чемпионов. 8-й тур

Интер – Монако – 3:0

Голы: Лаутаро, 4 (пен.), 16, 67

Предупреждения: Павар, 66, Асллани, 81 – Вандерсон, 45+3

Удаление: Мависса, 12

Интер: Зоммер, Бастони (Аугусто, 59), де Врей, Павар, Димарко, Мхитарян, Асллани, Барелла (Фратеззи, 59), Дюмфрис (Дармиан, 76), Тюрам (Арнаутович, 60), Мартинес (Пьери, 76)

Монако: Майецки, Мависса, Салису, Керер (Тезе, 46), Вандерсон, Камара (Магасса, 46), Закария, головин (Бен Сегир, 85), Минамино (Мичал, 68), Аклиуче (Кайо Энрике,19), Эмболо

Фото матча:

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Интер Милан Монако Лаутаро Мартинес Лига чемпионов
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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