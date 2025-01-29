29.01.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов29 января 2025, 12:36 | Обновлено 29 января 2025, 12:37
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Интер – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву
29 января 2025, 12:36 | Обновлено 29 января 2025, 12:37
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В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Монако».
Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», который находится в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Интер – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – МонакоСмотреть трансляцию
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