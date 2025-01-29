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29 января 2025, 12:36 | Обновлено 29 января 2025, 12:37
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0

Интер – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 12:36 | Обновлено 29 января 2025, 12:37
7
0
Интер – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», который находится в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Интер – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Монако
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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