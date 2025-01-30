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  4. Нванери – второй самый молодой англичанин, забивший гол в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 января 2025, 03:10 |
41
0

Нванери – второй самый молодой англичанин, забивший гол в Лиге чемпионов

Итан забил свой первый мяч в еврокубке против «Жироны»

30 января 2025, 03:10 |
41
0
Нванери – второй самый молодой англичанин, забивший гол в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между «Жироной» и «Арсеналом». Поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:1. Голами отметились Данжума, Жоржиньо и Итан Нванери.

Благодаря забитому мячу Итан стал вторым самым молодым английским голеадором в истории ЛЧ (17 лет и 314 дней). В младшем возрасте отметился голом только Джуд Беллингем (17 лет и 289 дней).

В этой кампании Лиги чемпионов Нванери сыграл пять матчей и забил один гол. Команда английского игрока находится на третьем месте в турнирной таблице (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и выходит напрямую в 1/8 финала.

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Итан Нванери Арсенал Лондон Жирона Лига чемпионов статистика Джуд Беллингем
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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