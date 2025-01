Нванери – второй самый молодой англичанин, забивший гол в Лиге чемпионов

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между «Жироной» и «Арсеналом». Поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:1. Голами отметились Данжума, Жоржиньо и Итан Нванери.

Благодаря забитому мячу Итан стал вторым самым молодым английским голеадором в истории ЛЧ (17 лет и 314 дней). В младшем возрасте отметился голом только Джуд Беллингем (17 лет и 289 дней).

В этой кампании Лиги чемпионов Нванери сыграл пять матчей и забил один гол. Команда английского игрока находится на третьем месте в турнирной таблице (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и выходит напрямую в 1/8 финала.

17 - Ethan Nwaneri (17y 314d) tonight became the second youngest Englishman to score a UEFA Champions League goal, after Jude Bellingham (17y 289d v Manchester City in April 2021). Special. pic.twitter.com/gH7FVIe1fz