Нванери – второй самый молодой англичанин, забивший гол в Лиге чемпионов
Итан забил свой первый мяч в еврокубке против «Жироны»
29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между «Жироной» и «Арсеналом». Поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:1. Голами отметились Данжума, Жоржиньо и Итан Нванери.
Благодаря забитому мячу Итан стал вторым самым молодым английским голеадором в истории ЛЧ (17 лет и 314 дней). В младшем возрасте отметился голом только Джуд Беллингем (17 лет и 289 дней).
В этой кампании Лиги чемпионов Нванери сыграл пять матчей и забил один гол. Команда английского игрока находится на третьем месте в турнирной таблице (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и выходит напрямую в 1/8 финала.
17 - Ethan Nwaneri (17y 314d) tonight became the second youngest Englishman to score a UEFA Champions League goal, after Jude Bellingham (17y 289d v Manchester City in April 2021). Special. pic.twitter.com/gH7FVIe1fz— OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2025
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