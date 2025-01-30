У кого 8.3? Стали известны оценки игроков Шахтера за поражение Боруссии Д

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.

Лучшим в составе горняков стал автор единственного забитого мяча команды Марлон Гомес – 7.3. Высокие показатели также у Дмитрия Ризныка (7.1) и у Кевина (6.9).

Наивысший балл среди всех игроков матча был признан автор дубля Серу Гирасси (8.3) из Боруссии Д.

Оценки WhoScored за матч Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк (3:1)