У кого 8.3? Стали известны оценки игроков Шахтера за поражение Боруссии Д
29 января горняки уступили немецкой команде со счетом 1:3 в 8-м туре Лиги чемпионов
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.
Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.
Лучшим в составе горняков стал автор единственного забитого мяча команды Марлон Гомес – 7.3. Высокие показатели также у Дмитрия Ризныка (7.1) и у Кевина (6.9).
Наивысший балл среди всех игроков матча был признан автор дубля Серу Гирасси (8.3) из Боруссии Д.
Оценки WhoScored за матч Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк (3:1)
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