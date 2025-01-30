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  4. У кого 8.3? Стали известны оценки игроков Шахтера за поражение Боруссии Д
Лига чемпионов
30 января 2025, 05:39 |
578
0

У кого 8.3? Стали известны оценки игроков Шахтера за поражение Боруссии Д

29 января горняки уступили немецкой команде со счетом 1:3 в 8-м туре Лиги чемпионов

30 января 2025, 05:39 |
578
0
У кого 8.3? Стали известны оценки игроков Шахтера за поражение Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.

Лучшим в составе горняков стал автор единственного забитого мяча команды Марлон Гомес – 7.3. Высокие показатели также у Дмитрия Ризныка (7.1) и у Кевина (6.9).

Наивысший балл среди всех игроков матча был признан автор дубля Серу Гирасси (8.3) из Боруссии Д.

Оценки WhoScored за матч Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк (3:1)

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов оценки WhoScored Марлон Гомес Серу Гирасси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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