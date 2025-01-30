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Лига чемпионов
30 января 2025, 04:35 |
274
0

«Я хотел это 1 место». Реакция фанатов на ничью Барселоны с Аталантой в ЛЧ

Барселона сыграла вничью с Аталантой в матче Лиги чемпионов со счетом 2:2

30 января 2025, 04:35 |
274
0
«Я хотел это 1 место». Реакция фанатов на ничью Барселоны с Аталантой в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в матче 8-го тура Лиги чемпионов «Барселона» встретилась с «Аталантой». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

В первом тайме «Аталанта» открыла счет, но гол был отменен из-за офсайда. На 47-й минуте Ламин Ямал вывел «Барселону» вперед, однако на 67-й минуте Эдерсон сравнял счет. На 72-й минуте Рональд Араухо снова вывел хозяев вперед, но уже на 79-й минут Марио Пашалич забил второй гол для «Аталанты», и матч завершился ничьей.

Фанаты «Барселоны» не только хотели победить, но и подняться на первое место в таблице. В итоговой таблице «Барселона» с 19 очками расположилась на втором месте, а «Аталанта», набрав 15 очков, заняла восьмую строчку.

Daniel: «Пожалуйста, продайте сегодня Левандовски».

Demain: «Просто ужасная бесполезная защита».

Madi: «Команде, которая даже не может обыграть «Аталанту», не место в Лиге чемпионов. После Месси «Барселона» – это полная помойка. Они не могут выиграть ни одного важного матча».

Trey: «Игра, которую мы должны были выиграть, вот что это такое».

Yannick Ngoma: «Мы прошли квалификацию, но Иньяки Пенья заслуживает быть первым вратарем».

Kaziu Król: «Спасибо Араухо за второй гол «Аталанты». Не знаю, почему Рафинья проводит очередной безнадежный матч и остается, а Левандовски, несмотря на хороший матч, отправляется на скамейку запасных. Войцех хорошо играет и уверенно стоит в воротах, таким и должен быть наш вратарь».

Sohom: «Грустно, что 1-е место ускользнуло из наших рук. Но все же 2-е место – это тоже здорово, особенно когда никто не ожидал, что «Барса» финиширует так высоко. Мы продвигаемся».

BuhleMafani: «Мы упустили столько возможностей выиграть этот матч, от неумения добить мяч в ворота до плохих передач вперед во время атаки, до эгоистичных решений и непередачи открытым игрокам!!! Я хотел это 1 место».

NICHOLAS: «Не то, что мы ожидали, но самое главное — мы квалифицировались в 1/8 финала».

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Барселона Аталанта Марио Пашалич Рональд Араухо Лига чемпионов Эдерсон дос Сантос Ламин Ямал реакция болельщиков Войцех Щенсны Роберт Левандовски Иньяки Пенья Рафинья Диас
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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