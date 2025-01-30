Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи игрок горняков Марлон Гомес прокомментировал результат противостояния:

– Забитый гол принес положительные эмоции? Он получился курьезным.

– Конечно, я счастлив отличиться. Первый (мой) гол в Лиге чемпионов. Этот факт меня очень мотивирует и вдохновляет. Хотел бы посвятить свой гол своей бабушке, умершей две недели назад, когда мы только начали нашу предсезонную подготовку в Турции. Моя семья сейчас переживает не самые лучшие моменты жизни, и поэтому этот гол был важным для меня с точки зрения ментальной стабильности. Я посвящаю этот гол своей семье, включая умершую бабушку.

– Вы начали играть ближе к атаке последние два матча. Кажется, это более привычная для вас позиция. Как вы играете на этой позиции?

– Как я уже отмечал, я всегда рад приносить пользу команде на других позициях, где меня видит тренер. Я всегда стараюсь отдаваться полностью и приносить пользу на тех позициях, где я нужен. Я считаю, что это действительно хороший матч в моем исполнении. Я сумел отличиться дебютным забитым мячом в Лиге чемпионов. К сожалению, это не помогло нам одержать важную победу, но считаю, что поражения тоже закаляют. Важно сделать правильные выводы и сконцентрироваться на оставшихся турнирах, начиная с УПЛ.

– Какой формат Лиги чемпионов нравится больше – тот, что был или новый?

– Конечно, мы больше привыкли к предыдущему формату, однако жизнь меняется, включая и футбольную жизнь. Нам не остается ничего, кроме как играть и привыкать к новому формату, который также дарит много замечательных матчей как болельщикам, так и футболистам, чтобы испытать свои силы в матчах с лучшими командами мира. Считаю, что этот опыт был для нас действительно бесценным.

– Огорчает, что такое набранное количество очков (7) не позволило пройти дальше?

– Мы тоже об этом задумывались и разговаривали с партнерами по команде, что при условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс пройти в евровесну. Как минимум в стадию Лиги Европы. Но, как я сказал, жизнь меняется. Поэтому в наших силах становиться лучше и одерживать победы непосредственно в новом формате.

– Какую оценку поставить «Шахтеру» за выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне?

– Считаю, что мы действительно проявили достойный уровень игры. Мы сражались против лучших команд мира. И, по-моему, смогли достойно себя проявить. Не все удалось реализовать, но, я считаю, это нормальный процесс, учитывая очень молодой возраст нашей команды. Новый формат, конечно, тоже повлиял на процесс нашей игровой адаптации. Однако это не оправдания для такого клуба как «Шахтер», который всегда хочет одерживать только победы. Могу вас заверить, что в дальнейшем мы будем целиться только на подобные победы.

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк