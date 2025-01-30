Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс
Лига чемпионов
30 января 2025, 04:59 |
90
0

Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс

Игрок Шахтера прокомментировал поражение Боруссии Д и вылет из Лиги чемпионов

30 января 2025, 04:59 |
90
0
Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс
ФК Шахтер. Марлон Гомес

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк в Германии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи игрок горняков Марлон Гомес прокомментировал результат противостояния:

– Забитый гол принес положительные эмоции? Он получился курьезным.

– Конечно, я счастлив отличиться. Первый (мой) гол в Лиге чемпионов. Этот факт меня очень мотивирует и вдохновляет. Хотел бы посвятить свой гол своей бабушке, умершей две недели назад, когда мы только начали нашу предсезонную подготовку в Турции. Моя семья сейчас переживает не самые лучшие моменты жизни, и поэтому этот гол был важным для меня с точки зрения ментальной стабильности. Я посвящаю этот гол своей семье, включая умершую бабушку.

– Вы начали играть ближе к атаке последние два матча. Кажется, это более привычная для вас позиция. Как вы играете на этой позиции?

– Как я уже отмечал, я всегда рад приносить пользу команде на других позициях, где меня видит тренер. Я всегда стараюсь отдаваться полностью и приносить пользу на тех позициях, где я нужен. Я считаю, что это действительно хороший матч в моем исполнении. Я сумел отличиться дебютным забитым мячом в Лиге чемпионов. К сожалению, это не помогло нам одержать важную победу, но считаю, что поражения тоже закаляют. Важно сделать правильные выводы и сконцентрироваться на оставшихся турнирах, начиная с УПЛ.

– Какой формат Лиги чемпионов нравится больше – тот, что был или новый?

– Конечно, мы больше привыкли к предыдущему формату, однако жизнь меняется, включая и футбольную жизнь. Нам не остается ничего, кроме как играть и привыкать к новому формату, который также дарит много замечательных матчей как болельщикам, так и футболистам, чтобы испытать свои силы в матчах с лучшими командами мира. Считаю, что этот опыт был для нас действительно бесценным.

– Огорчает, что такое набранное количество очков (7) не позволило пройти дальше?

– Мы тоже об этом задумывались и разговаривали с партнерами по команде, что при условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс пройти в евровесну. Как минимум в стадию Лиги Европы. Но, как я сказал, жизнь меняется. Поэтому в наших силах становиться лучше и одерживать победы непосредственно в новом формате.

– Какую оценку поставить «Шахтеру» за выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне?

– Считаю, что мы действительно проявили достойный уровень игры. Мы сражались против лучших команд мира. И, по-моему, смогли достойно себя проявить. Не все удалось реализовать, но, я считаю, это нормальный процесс, учитывая очень молодой возраст нашей команды. Новый формат, конечно, тоже повлиял на процесс нашей игровой адаптации. Однако это не оправдания для такого клуба как «Шахтер», который всегда хочет одерживать только победы. Могу вас заверить, что в дальнейшем мы будем целиться только на подобные победы.

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк

По теме:
Интер – Монако – 3:0. Неудержимый Лаутаро. Видео голов и обзор матча
«Я хотел это 1 место». Реакция фанатов на ничью Барселоны с Аталантой в ЛЧ
Штутгарт – ПСЖ – 1:4. Хет-трик Дембеле. Видео голов и обзор матча
Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Марлон Гомес Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29 января 2025, 08:26 9
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»

Анатолий Дудченко вспомнил бой против немца Роберта Воге

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 3
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29.01.2025, 09:00
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Футбол | 29.01.2025, 17:07
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30.01.2025, 01:10
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
28.01.2025, 12:47
Футбол
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 1
Футбол
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
28.01.2025, 12:40 1
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем