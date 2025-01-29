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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 15:47 |
1524
8

Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925

Футболист прибыл в распоряжение Юрия Максимова

29 января 2025, 15:47 |
1524
8
Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, который перешел из Металлиста 1925 в Ворсклу на правах аренды до конца сезона, уже появился в распоряжении полтавчан.

Как стало известно Sport.ua, согласно арендной договоренности между клубами, Ворскла взяла на себя нынешнюю зарплату Крупского в перволиговом Металлисте 1925 (более 20 тысяч евро). По имеющейся информации, она выше той, которую защитник получал ранее в Полтаве. Кроме того, футболист получил очень серьезные подъемные за переход.

Сейчас Крупский начал тренировки в Ворскле на сборах в Турции, но еще не готов участвовать в контрольных матчах. Футболист пока приобретает физические кондиции.

Напомним, что переход Ильи Крупского обошелся слобожанцам в 3 миллиона евро. На игрока молодежной сборной Украины также претендовал Шахтер.

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Илья Крупский Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины инсайд аренда игрока
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 8
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Sergei2112
Я так думаю,что история с этим Крупским похожа на какую то темную историю, с результатом по эффективности на выходе равном нулю
Слишком много возни,больших денег вокруг этого молодого игрока,который кстати пока что еще ничего не показал в плане результата в предыдущей команде
Во всяком случае в формуле РЕЗУЛЬТАТ-ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,перевешивает второе
Не хочу ошибиться,но по моему подписание этого игрока Металистом 1925,было ошибкой
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apepa
Ждём летом в М-1925. Мы настроены очень серьезно. Драть будем и шахтёр и динама. Нам нужно только золото в кармане!
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