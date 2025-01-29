Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
Футболист прибыл в распоряжение Юрия Максимова
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, который перешел из Металлиста 1925 в Ворсклу на правах аренды до конца сезона, уже появился в распоряжении полтавчан.
Как стало известно Sport.ua, согласно арендной договоренности между клубами, Ворскла взяла на себя нынешнюю зарплату Крупского в перволиговом Металлисте 1925 (более 20 тысяч евро). По имеющейся информации, она выше той, которую защитник получал ранее в Полтаве. Кроме того, футболист получил очень серьезные подъемные за переход.
Сейчас Крупский начал тренировки в Ворскле на сборах в Турции, но еще не готов участвовать в контрольных матчах. Футболист пока приобретает физические кондиции.
Напомним, что переход Ильи Крупского обошелся слобожанцам в 3 миллиона евро. На игрока молодежной сборной Украины также претендовал Шахтер.
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Слишком много возни,больших денег вокруг этого молодого игрока,который кстати пока что еще ничего не показал в плане результата в предыдущей команде
Во всяком случае в формуле РЕЗУЛЬТАТ-ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,перевешивает второе
Не хочу ошибиться,но по моему подписание этого игрока Металистом 1925,было ошибкой