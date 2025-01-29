Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, который перешел из Металлиста 1925 в Ворсклу на правах аренды до конца сезона, уже появился в распоряжении полтавчан.

Как стало известно Sport.ua, согласно арендной договоренности между клубами, Ворскла взяла на себя нынешнюю зарплату Крупского в перволиговом Металлисте 1925 (более 20 тысяч евро). По имеющейся информации, она выше той, которую защитник получал ранее в Полтаве. Кроме того, футболист получил очень серьезные подъемные за переход.

Сейчас Крупский начал тренировки в Ворскле на сборах в Турции, но еще не готов участвовать в контрольных матчах. Футболист пока приобретает физические кондиции.

Напомним, что переход Ильи Крупского обошелся слобожанцам в 3 миллиона евро. На игрока молодежной сборной Украины также претендовал Шахтер.