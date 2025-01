Мартинес и Дембеле забили первые хет-трики в истории Лиги чемпионов

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на «Джузеппе Меацца» и «МХП-Арене» состоялись поединки «Интер» – «Монако» и «Штутгарт» – «ПСЖ». Победителями в этих матчах стали «Интер» (3:0) и «ПСЖ» (4:1).

Лаутаро Мартинес и Усман Дембеле отметились первыми хет-триками в своей карьере в ЛЧ. Лаутаро провел на поле 70 минут, Дембеле – 71.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов аргентинский нападающий принял участие в 8 матчах, забил 5 мячей и отдал 1 ассист. Француз сыграл 6 поединков, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

