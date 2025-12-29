Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ. Впереди четверо

Правда, до первого места защитнику Бернли предстоит провести еще 81 матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник Бернли Кайл Уокер после очередного тура АПЛ вошел в топ-5 английских защитников по количеству сыгранных матчей в чемпионате.

В активе Уокера на данный момент 427 поединков, что на 1 больше, чем было у Гарета Саутгейта (426).

Впереди игрока Бернли теперь расположились только четыре английских защитника: Джейми Каррагер (508), Рио Фердинанд (504), Сол Кэмпбелл (503) и Джон Терри (492).

Чтобы повторить достижение Каррагера в АПЛ, Уокеру нужно сыграть еще 81 матч.

Английские защитники с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 508 – Джейми Каррагер (Ливерпуль)
  • 504 – Рио Фердинанд (Вест Хэм Юнайтед, Лидс Юнайтед, Манчестер Юнайтед, КПР)
  • 503 – Сол Кэмпбелл (Тоттенхэм Хотспур, Арсенал, Портсмут, Ньюкасл Юнайтед)
  • 492 – Джон Терри (Челси)
  • 427 – Кайл Уокер (Тоттенхэм Хотспур, Астон Вилла, Манчестер Сити, Бернли)
  • 426 – Гарет Саутгейт (Кристалл Пэлас, Астон Вилла, Мидлсбро)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кайл Уокер Бернли Джейми Каррагер Гарет Саутгейт Рио Фердинанд Сол Кэмпбелл Джон Терри
Сергей Турчак Источник: Instagram
