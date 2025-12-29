Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ. Впереди четверо

Защитник Бернли Кайл Уокер после очередного тура АПЛ вошел в топ-5 английских защитников по количеству сыгранных матчей в чемпионате.

В активе Уокера на данный момент 427 поединков, что на 1 больше, чем было у Гарета Саутгейта (426).

Впереди игрока Бернли теперь расположились только четыре английских защитника: Джейми Каррагер (508), Рио Фердинанд (504), Сол Кэмпбелл (503) и Джон Терри (492).

Чтобы повторить достижение Каррагера в АПЛ, Уокеру нужно сыграть еще 81 матч.

Английские защитники с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ