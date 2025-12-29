Англия29 декабря 2025, 19:16 |
Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ. Впереди четверо
Правда, до первого места защитнику Бернли предстоит провести еще 81 матч
29 декабря 2025, 19:16 |
Защитник Бернли Кайл Уокер после очередного тура АПЛ вошел в топ-5 английских защитников по количеству сыгранных матчей в чемпионате.
В активе Уокера на данный момент 427 поединков, что на 1 больше, чем было у Гарета Саутгейта (426).
Впереди игрока Бернли теперь расположились только четыре английских защитника: Джейми Каррагер (508), Рио Фердинанд (504), Сол Кэмпбелл (503) и Джон Терри (492).
Чтобы повторить достижение Каррагера в АПЛ, Уокеру нужно сыграть еще 81 матч.
Английские защитники с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 508 – Джейми Каррагер (Ливерпуль)
- 504 – Рио Фердинанд (Вест Хэм Юнайтед, Лидс Юнайтед, Манчестер Юнайтед, КПР)
- 503 – Сол Кэмпбелл (Тоттенхэм Хотспур, Арсенал, Портсмут, Ньюкасл Юнайтед)
- 492 – Джон Терри (Челси)
- 427 – Кайл Уокер (Тоттенхэм Хотспур, Астон Вилла, Манчестер Сити, Бернли)
- 426 – Гарет Саутгейт (Кристалл Пэлас, Астон Вилла, Мидлсбро)
