Катарина Завацкая – Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 243) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Карина Миллер (США, WTA 389). Поединок начнется вторым запуском на корте №14 после игры Чан Су Джон – Леони Кунг. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Астры Шармы (Австралия, WTA 234), либо против Сайаки Ишии (Япония, WTA 214).

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