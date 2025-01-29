Катарина Завацкая – Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ITF W75 в Брисбене 29 января в 03:30
29 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 243) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Карина Миллер (США, WTA 389). Поединок начнется вторым запуском на корте №14 после игры Чан Су Джон – Леони Кунг. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Астры Шармы (Австралия, WTA 234), либо против Сайаки Ишии (Япония, WTA 214).
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