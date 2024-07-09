ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер арендовал полузащитника немецкого Вольфсбурга

Донецкий «Шахтер» уведомил о переходе центрального полузащитника Бартола Франьича из немецкого клуба «Вольфсбург».

Сообщается, что «горняки» арендовали 24-летнего хорвата на сезон-2024/2025 и получили право на выкуп его контракта.

Бартол Франьич является воспитанник загребского «Динамо», за главную команду которого он дебютировал в июле 2020 года. Летом 2022 года хавбек перешел в немецкий «Вольфсбург», за который сыграл 6 поединков. В сезоне-2023/2024 Бартол на правах аренды выступал за клуб Бундеслиги «Дармштадт» (20 матчей, 1 ассист).

Франьич играл за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий. В рядах молодежной сборной Хорватии U-21 он провел 15 матчей, забил 1 гол.