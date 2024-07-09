Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер арендовал полузащитника немецкого Вольфсбурга
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 14:06 | Обновлено 09 июля 2024, 14:10
1581
6

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер арендовал полузащитника немецкого Вольфсбурга

За «горняков» будет играть Бартол Франьич

09 июля 2024, 14:06 | Обновлено 09 июля 2024, 14:10
1581
6
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер арендовал полузащитника немецкого Вольфсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартол Франьич

Донецкий «Шахтер» уведомил о переходе центрального полузащитника Бартола Франьича из немецкого клуба «Вольфсбург».

Сообщается, что «горняки» арендовали 24-летнего хорвата на сезон-2024/2025 и получили право на выкуп его контракта.

Бартол Франьич является воспитанник загребского «Динамо», за главную команду которого он дебютировал в июле 2020 года. Летом 2022 года хавбек перешел в немецкий «Вольфсбург», за который сыграл 6 поединков. В сезоне-2023/2024 Бартол на правах аренды выступал за клуб Бундеслиги «Дармштадт» (20 матчей, 1 ассист).

Франьич играл за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий. В рядах молодежной сборной Хорватии U-21 он провел 15 матчей, забил 1 гол.

По теме:
Что дальше для Яремчука? Брюгге не взял форварда на сбор
«Можем это сделать». Барселона готова подписать звезду сборной Испании
Николай МИХАЙЛЕНКО: «В Динамо более строгие требования»
Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Теннис | 08 июля 2024, 17:06 29
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона

В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира

Конкурент для Мудрика. Челси хочет подписать финалиста ЛЧ-2024
Футбол | 09 июля 2024, 12:18 5
Конкурент для Мудрика. Челси хочет подписать финалиста ЛЧ-2024
Конкурент для Мудрика. Челси хочет подписать финалиста ЛЧ-2024

Карим Адейеми может покинуть дортмундскую «Боруссию»

Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Футбол | 09.07.2024, 11:31
Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Другие виды | 08.07.2024, 15:15
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
Футбол | 08.07.2024, 14:30
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Акотсос і тут не втримався та шмальнув дуплєтом))
Ответить
0
AK.228
Ну и хорошо… вроде и опорники есть номинальные , но определенная проблема существует 
Ответить
0
OtsoCity
Дуже добре👍
Ответить
-1
New Zealander
Наверное чтобы расширить лаву запасных. Длинная лава запасных - залог успеха любой команды. Хорошо когда есть из кого выбирать. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей⚒️
Удачи🤩
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 40
Футбол
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 00:20
Теннис
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
08.07.2024, 07:05 1
Бокс
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
08.07.2024, 07:37
Бокс
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
08.07.2024, 15:57 7
Футбол
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
08.07.2024, 11:31 27
Футбол
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем