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  4. Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 08:22 |
1469
4

Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро

Мартина Батурину отпугнула война в Украине…

09 июля 2024, 08:22 |
1469
4
Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему «горняки» не смогли совершить трансфер 21-летнего талантливого центрхава загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мартина Батурины, которого на родине нередко называют «новым Лукой Модричем».

«Нас интересовал Мартин Батурина, я разговаривал с ним и его родителями в декабре, но война, которой они, к сожалению, боятся, все решила. Есть еще определенные варианты относительно хорватских игроков, которые могут перейти в «Шахтер».

«Финансово мы были готовы направить предложение в «Динамо» Загреб [по Батурине], но первым шагом был разговор с ним, его родителями, и если бы не война, думаю, трансфер был бы уже давно завершен. Однако проклятая война, которая продолжается до сих пор, является большим препятствием для прихода игроков в «Шахтер», особенно из Европы», – сказал Срна.

В январе СМИ действительно сообщали о желании «Шахтера» подписать Мартина Батурину, за которого донецкий клуб, по данным Sport.ua, был готов заплатить 12 миллионов евро.

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Мартин Батурина Дарио Срна Динамо Загреб Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: gol.hr
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Комментарии 4
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Олександр
Так срна палкин Ахметов Янукович и звали сюда русские и путина чтобы освободили Донбасс от Бандеры .Так на кого теперь обижаться ?
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+2
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FunnyCat_____
Снова таблетки выпить забыл 
Батурина - один из главных талантов хорватского футбола на данный момент
Даже не смотря на невыразительный прошлый сезон, так уже  в очереди клубы из чемпионатов большой пятерки, какой шахтёр? С таким успехом он мог бы рассказывать что с батей Модрича разговаривал
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+2
Remark
Футболісти, що мають повагу, до щурів не переходять.
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+1
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