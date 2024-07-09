Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро
Мартина Батурину отпугнула война в Украине…
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему «горняки» не смогли совершить трансфер 21-летнего талантливого центрхава загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мартина Батурины, которого на родине нередко называют «новым Лукой Модричем».
«Нас интересовал Мартин Батурина, я разговаривал с ним и его родителями в декабре, но война, которой они, к сожалению, боятся, все решила. Есть еще определенные варианты относительно хорватских игроков, которые могут перейти в «Шахтер».
«Финансово мы были готовы направить предложение в «Динамо» Загреб [по Батурине], но первым шагом был разговор с ним, его родителями, и если бы не война, думаю, трансфер был бы уже давно завершен. Однако проклятая война, которая продолжается до сих пор, является большим препятствием для прихода игроков в «Шахтер», особенно из Европы», – сказал Срна.
В январе СМИ действительно сообщали о желании «Шахтера» подписать Мартина Батурину, за которого донецкий клуб, по данным Sport.ua, был готов заплатить 12 миллионов евро.
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