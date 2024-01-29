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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 13:29 | Обновлено 29 января 2024, 13:32
589
0

Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хорвата Батурину

«Горняки» готовы выложить немалые деньги за еще одного новичка

29 января 2024, 13:29 | Обновлено 29 января 2024, 13:32
589
0
Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хорвата Батурину
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

Как уже ранее сообщалось, 20-летний хорватский полузащитник Мартин Батурина является одной из главных трансферных целей «Шахтера» во время зимнего антракта.

«Горняки» проявляли интерес к атакующему полузащитнику «Динамо» Загреб еще год назад, однако хорваты тогда оценивали своего таланта в 20-25 миллионов евро. Нынешний сезон, в отличие от предыдущего, складывается для Батурины не очень удачно, поэтому очевидно, что трансферная цена игрока может быть меньше.

По информации Sport.ua, «Шахтер» готов предложить за Батурину 12 млн евро. «Динамо» Загреб, помимо этого, хочет еще 20-30 процентов от дальнейшей перепродажи игрока, что не устраивает украинский клуб.

Отметим, что ранее Батуриной интересовались «Наполи» и «Милан», однако сейчас речь о переезде в Серию А не идет.

Напомним, что «Шахтер» зимой подписал двух бразильцев – Марлона Гомеса (12 миллионов евро) и Кевина (15 миллионов евро).

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Источник Sport.ua
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