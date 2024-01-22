Шахтер стремится приобрести полузащитника титулованного клуба Европы

Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на подписание 20-летнего хорватского полузащитника Мартина Батурина, который в настоящее время защищает цвета загребского «Динамо».

Батурина является основным игроком «Динамо», в этом сезоне он провел 26 матчей, забил два гола и отдал два ассиста, футболист также успел сыграть и за взрослую сборную Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

Сообщается, что приобретения Батурина и полузащитника Марлона Гомеса являются главными трансферными целями горняков в зимнее окно.