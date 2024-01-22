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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 21:08 | Обновлено 22 января 2024, 21:19
3116
33

Шахтер стремится приобрести полузащитника титулованного клуба Европы

Мартин Батурина является трансферной целью украинского клуба

22 января 2024, 21:08 | Обновлено 22 января 2024, 21:19
3116
33
Шахтер стремится приобрести полузащитника титулованного клуба Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на подписание 20-летнего хорватского полузащитника Мартина Батурина, который в настоящее время защищает цвета загребского «Динамо».

Батурина является основным игроком «Динамо», в этом сезоне он провел 26 матчей, забил два гола и отдал два ассиста, футболист также успел сыграть и за взрослую сборную Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

Сообщается, что приобретения Батурина и полузащитника Марлона Гомеса являются главными трансферными целями горняков в зимнее окно.

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Динамо Загреб Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 33
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Vitaliy_yatsenko
12 млн Кевін, Батуріна менше 25 коштувати не буде. 30-40 млн євро на трансфери підчас війни... здуріти можна... 40 млн - 1,5 млрд грн. 100 тисяч фпв дронів. Більше 100 тисяч орків заритих... гроші треба витрачати на ЗСУ!!!
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+2
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AndiM
Зараз рінах виділить пару продуктових наборів,і лугандони знову готові цілувати попку свого придурковатого боХа.
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+1
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Андрей Залищук
Макгуайра нагадує з МЮ не до добра це
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+1
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Remark
Спорт.юа мастаки заголовки писати.
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+1
FunnyCat_____
ПФФ за Батуриной клубы в разы именитее и круче придут летом, да и никто его не отдаст дешевле 30 ки!
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0
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Лига конференций без динамо
что там есть уже новости как игроки с Эритреи едут в помойку кипрскую опзжшную? 
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-3
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Лига конференций без динамо
Топчик для чемпиона 
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-3
AK.228
Не гоніть… це дуже дорого
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-5
New Zealander
Супер. Ждёмс. Гомеса и Батурина надо покупать если хотим ЛЕ в етом году выграть. Ато с одним Судаковым и Кевином сложно будет. 
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-6
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Dnonamo_dno
Пока Шахтер подписывает лучшего проспекта Хорватии, днонамо подписывает какого-то бомжа с Черноморца и то он перейдет только летом 
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-12
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