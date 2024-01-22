Шахтер стремится приобрести полузащитника титулованного клуба Европы
Мартин Батурина является трансферной целью украинского клуба
Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на подписание 20-летнего хорватского полузащитника Мартина Батурина, который в настоящее время защищает цвета загребского «Динамо».
Батурина является основным игроком «Динамо», в этом сезоне он провел 26 матчей, забил два гола и отдал два ассиста, футболист также успел сыграть и за взрослую сборную Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.
Сообщается, что приобретения Батурина и полузащитника Марлона Гомеса являются главными трансферными целями горняков в зимнее окно.
🚨🟠🇭🇷 EXCL: Shakhtar Donetsk have opened talks to sign Croatian talent Martin Baturina, born in 2003.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024
Negotiations are ongoing as Baturina and Marlon Gomes are both top targets for Shakhtar, as revealed today. pic.twitter.com/DTsTOC440e
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