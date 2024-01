Шахтер стремится приобрести полузащитника титулованного клуба Европы

Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на подписание 20-летнего хорватского полузащитника Мартина Батурина, который в настоящее время защищает цвета загребского «Динамо».

Батурина является основным игроком «Динамо», в этом сезоне он провел 26 матчей, забил два гола и отдал два ассиста, футболист также успел сыграть и за взрослую сборную Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

Сообщается, что приобретения Батурина и полузащитника Марлона Гомеса являются главными трансферными целями горняков в зимнее окно.

🚨🟠🇭🇷 EXCL: Shakhtar Donetsk have opened talks to sign Croatian talent Martin Baturina, born in 2003.



Negotiations are ongoing as Baturina and Marlon Gomes are both top targets for Shakhtar, as revealed today. pic.twitter.com/DTsTOC440e