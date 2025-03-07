ОФИЦИАЛЬНО. Павел Лукьянчук и Виталий Чеботарев стали игроками ЮКСА
Команда усилилась игроками с опытом выступления за команды УПЛ
Клуб Первой лиги ЮКСА серьезно готовиться к борьбе за повышение в классе. Команда идет на седьмом месте, но до зоны переходных матчей всего три очка.
Новыми игроками команды стали голкипер Виталий Чеботарев и центральный защитник Павел Лукьянчук. О подписании футболистов ЮКСА сообщает в соцсетях.
Павел Лукьянчук играл за молодежные команды киевского «Динамо», донецкий «Олимпик», ровенский «Верес» и «Оболонь». Также выступал за венгерскую «Кишварду».
Виталий Чеботарев на профессиональном уровне выступал за «Нефтяник-Укрнефть», «Таврию», «Тростянец», «Буковину», «Левый Берег» и грузинские «Цхинвали» и «Локомотив» из Тбилиси.
Ранее сообщалось, что к клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии.
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