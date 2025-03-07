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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Павел Лукьянчук и Виталий Чеботарев стали игроками ЮКСА
Украина. Первая лига
07 марта 2025, 19:08 |
113
0

ОФИЦИАЛЬНО. Павел Лукьянчук и Виталий Чеботарев стали игроками ЮКСА

Команда усилилась игроками с опытом выступления за команды УПЛ

07 марта 2025, 19:08 |
113
0
ОФИЦИАЛЬНО. Павел Лукьянчук и Виталий Чеботарев стали игроками ЮКСА
ФК ЮКСА. Павел Лукьянчук

Клуб Первой лиги ЮКСА серьезно готовиться к борьбе за повышение в классе. Команда идет на седьмом месте, но до зоны переходных матчей всего три очка.

Новыми игроками команды стали голкипер Виталий Чеботарев и центральный защитник Павел Лукьянчук. О подписании футболистов ЮКСА сообщает в соцсетях.

Павел Лукьянчук играл за молодежные команды киевского «Динамо», донецкий «Олимпик», ровенский «Верес» и «Оболонь». Также выступал за венгерскую «Кишварду».

Виталий Чеботарев на профессиональном уровне выступал за «Нефтяник-Укрнефть», «Таврию», «Тростянец», «Буковину», «Левый Берег» и грузинские «Цхинвали» и «Локомотив» из Тбилиси.

Ранее сообщалось, что к клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии.

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Павел Лукьянчук Виталий Чеботарев ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины трансферы Левый Берег Киев Оболонь Киев
Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
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