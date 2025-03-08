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08 марта 2025, 00:40 |
233
1

Украинцы в топе. Самые крупные победы на выезде в истории Лиги чемпионов

Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

08 марта 2025, 00:40 |
233
1
Украинцы в топе. Самые крупные победы на выезде в истории Лиги чемпионов
GiveMeSpor

Известный британский портал GiveMeSpor обнародовал рейтинг крупнейших выездных побед за всю историю Лиги чемпионов.

В тройку лидеров попали французский «Марсель», донецких «Шахтер», и «Ливерпуль». Все трое вписали свое имя в историю турнира, выиграв выездные матчи со счетом 7:0.

21 октября 2014 года в Борисове «Шахтер» камня на камне не оставил от местного «Бате», разбив соперника со счетом 7:0.

В рейтинге также присутствует известный матч «Барселона» – «Бавария» (2:8) и недавняя победа «Арсенала» против «ПСВ» (7:1).

Рейтинг крупнейших побед в истории Лиги чемпионов (на выезде)

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GiveMeSport рейтинг Лига чемпионов Шахтер Донецк БАТЭ Барселона Бавария Арсенал Лондон ПСВ Марсель Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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