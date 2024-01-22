Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Марлон Гомес может перейти в украинский клуб
Донецкий «Шахтер» продолжает искать варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горняки» нацелились на подписание 20-летнего полузащитника «Васко да Гама» Марлона Гомеса, сообщается, что переговоры движутся в положительном направлении.
В прошлом сезоне Марлон Гомес провел за бразильский клуб 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.
Ранее бразильский вингер Кевин стал первым трансфером «Шахтера» в зимнее трансферное окно.
🚨🟠🇧🇷 EXCL: Shakhtar Donetsk are in talks to sign Brazilian midfielder Marlon Gomes from Vasco da Gama.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024
Negotiations ongoing, working to make it happen soon for 2003 born talent as priority target for Shakthar.
There’s optimism to get it sealed. pic.twitter.com/y2H0xo0fEE
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