Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера

Донецкий «Шахтер» продолжает искать варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горняки» нацелились на подписание 20-летнего полузащитника «Васко да Гама» Марлона Гомеса, сообщается, что переговоры движутся в положительном направлении.

В прошлом сезоне Марлон Гомес провел за бразильский клуб 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

Ранее бразильский вингер Кевин стал первым трансфером «Шахтера» в зимнее трансферное окно.

