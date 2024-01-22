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  4. Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 20:00 | Обновлено 22 января 2024, 21:04
2247
12

Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера

Марлон Гомес может перейти в украинский клуб

22 января 2024, 20:00 | Обновлено 22 января 2024, 21:04
2247
12
Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Донецкий «Шахтер» продолжает искать варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горняки» нацелились на подписание 20-летнего полузащитника «Васко да Гама» Марлона Гомеса, сообщается, что переговоры движутся в положительном направлении.

В прошлом сезоне Марлон Гомес провел за бразильский клуб 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

Ранее бразильский вингер Кевин стал первым трансфером «Шахтера» в зимнее трансферное окно.

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Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 12
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Максим Тихонов
Буду рад видеть Мурлона Гомоса в Шахтере, первое место тогда обеспечено 
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+1
Boodya 1209
В нас в Україні таких Марлонів цілий рулон, але треба саме бразильський)) бажано за лямів так 25-30
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+1
FunnyCat_____
🐔228, в українській мові існує буква «є», ти б хоча б матюки вже вивчив як пишуться, враховуючи що вони - це 90% твого  лексикону, навіжена потвора !
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0
FunnyCat_____
20 ку отдадут или больше, как думаете?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Так Суркісня сказала що легіонери до нас не поїдуть 
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-1
AK.228
Ну значить вистачить… шпрот єбі фаньку… 200 гривень даю
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Йобана Фанька, 20-ть гривень вистачить за твоЄ очко!?
Ответить
-2
AK.228
Якщо ебати тебе в очко, може гривень 20-ть і дадуть, Фанька
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-5
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