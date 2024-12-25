Гвардиола встал на защиту Холанда после критики за низкую результативность

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола выразил поддержку нападающему Эрлингу Холанду, которого журналисты раскритиковали за недостаточную результативность в период спада команды.

«Всегда за все отвечает команда. Искать причину в одном футболисте – неправильно. Если бы проблема была только в одном игроке, то наши трудности не были бы столь серьезными.

Эрлинг – очень важный для нас игрок. Всей команде нужно лучше работать, чтобы и Эрлинг играл лучше. Без слаженной командной работы результата не будет ни у кого.

Еще раз повторяю: в результате не виноват один игрок. Здесь даже нельзя выделять кого-то отдельно – тренера или футболиста. Ответственность лежит на всех. Всей команды.

Сейчас много больших и маленьких деталей совпали в одном месте, и мы демонстрируем такой плохой футбол», – заявил Гвардиола.