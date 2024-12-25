Гвардиола встал на защиту Холанда после критики за низкую результативность
Холанд забивает, но болельщики хотят большего
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола выразил поддержку нападающему Эрлингу Холанду, которого журналисты раскритиковали за недостаточную результативность в период спада команды.
«Всегда за все отвечает команда. Искать причину в одном футболисте – неправильно. Если бы проблема была только в одном игроке, то наши трудности не были бы столь серьезными.
Эрлинг – очень важный для нас игрок. Всей команде нужно лучше работать, чтобы и Эрлинг играл лучше. Без слаженной командной работы результата не будет ни у кого.
Еще раз повторяю: в результате не виноват один игрок. Здесь даже нельзя выделять кого-то отдельно – тренера или футболиста. Ответственность лежит на всех. Всей команды.
Сейчас много больших и маленьких деталей совпали в одном месте, и мы демонстрируем такой плохой футбол», – заявил Гвардиола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Карло Анчелотти не хотят играть поздние матчи в чемпионате
Уоррену не понравился поступок британца Дюбуа в недавнем реванше