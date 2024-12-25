Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын звездного нидерландца тренируется с основой Милана
Италия
25 декабря 2024, 19:01 | Обновлено 25 декабря 2024, 19:05
516
0

Сын звездного нидерландца тренируется с основой Милана

Дензел Зеедорф был приглашен Фонсекой в основной состав

25 декабря 2024, 19:01 | Обновлено 25 декабря 2024, 19:05
516
0
Сын звездного нидерландца тренируется с основой Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

17-летний сын Кларенса Зеедорфа, Дензел, начал тренировки с основной командой «Милана».

Дензел Зеедорф должен был сыграть матч за команду U18 против сверстников из «Лацио», но за день до игры узнал, что будет работать с основной командой. В матче молодежных составов участия он не принимал.

Его отец, Кларенс Зеедорф, выступал за «Милан» с 2002 по 2012 год. За этот период звездный нидерландский полузащитник сыграл 300 матчей и забил 47 голов. Он дважды выигрывал чемпионат Италии и дважды триумфовал в Лиге чемпионов вместе с миланским клубом.

В течение многих лет Кларенс был одноклубником украинского форварда Андрея Шевченко.

Ранее стало известно, что кого «Рома» рассматривает на должность главного тренера.

По теме:
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
«Я бы не потратил на него...» Итальянский журналист назвал минусы Довбика
Новый тренер, старые проблемы: Ювентус остается скучным и предсказуемым
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Паулу Фонсека Кларенс Зеедорф Андрей Шевченко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
Бокс | 25 декабря 2024, 12:33 4
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад

В 2020 году британский боксер заявил, что не собирается выходить в ринг с украинцем

Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику
Бокс | 25 декабря 2024, 02:07 0
Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику
Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику

Уоррену не понравился поступок британца Дюбуа в недавнем реванше

«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 25.12.2024, 09:32
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
Футбол | 25.12.2024, 17:07
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Футбол | 25.12.2024, 10:49
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
24.12.2024, 09:13 9
Футбол
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 36
Футбол
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
25.12.2024, 00:25 5
Бокс
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
24.12.2024, 08:26 11
Бокс
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем