Сын звездного нидерландца тренируется с основой Милана

17-летний сын Кларенса Зеедорфа, Дензел, начал тренировки с основной командой «Милана».

Дензел Зеедорф должен был сыграть матч за команду U18 против сверстников из «Лацио», но за день до игры узнал, что будет работать с основной командой. В матче молодежных составов участия он не принимал.

Его отец, Кларенс Зеедорф, выступал за «Милан» с 2002 по 2012 год. За этот период звездный нидерландский полузащитник сыграл 300 матчей и забил 47 голов. Он дважды выигрывал чемпионат Италии и дважды триумфовал в Лиге чемпионов вместе с миланским клубом.

В течение многих лет Кларенс был одноклубником украинского форварда Андрея Шевченко.

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