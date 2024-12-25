Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»
Нагорняк надеется вывести Эпицентр в элиту
Тренер команды Первой лиги «Эпицентр» Сергей Нагорняк надеется, что команда сможет выйти в УПЛ. По итогам минувшего сезона «Эпицентр» мог это сделать, но уступил в турнире четырех за право выйти в элиту.
«Делаем все для того, чтобы повыситься в классе. Всегда хочется играть в конкуренции с сильнейшими. Если не ставить перед собой амбициозные задачи, зачем тогда играть в футбол? Александр Герега делает все для того, чтобы в финансовом плане чувствовали себя уверенно».
«Мы создали свою женскую команду, у нас есть собственная академия. Все мы живем в непростое время, но двигаемся вперед. Благодаря компании «Эпицентр» у нас есть стабильность сейчас».
«Уверен, что в ближайшие годы «Эпицентр» будет играть в УПЛ, – сказал Нагорняк.
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