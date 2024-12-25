Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 17:11 |
572
0

Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»

Нагорняк надеется вывести Эпицентр в элиту

25 декабря 2024, 17:11 |
572
0
Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Тренер команды Первой лиги «Эпицентр» Сергей Нагорняк надеется, что команда сможет выйти в УПЛ. По итогам минувшего сезона «Эпицентр» мог это сделать, но уступил в турнире четырех за право выйти в элиту.

«Делаем все для того, чтобы повыситься в классе. Всегда хочется играть в конкуренции с сильнейшими. Если не ставить перед собой амбициозные задачи, зачем тогда играть в футбол? Александр Герега делает все для того, чтобы в финансовом плане чувствовали себя уверенно».

«Мы создали свою женскую команду, у нас есть собственная академия. Все мы живем в непростое время, но двигаемся вперед. Благодаря компании «Эпицентр» у нас есть стабильность сейчас».

«Уверен, что в ближайшие годы «Эпицентр» будет играть в УПЛ, – сказал Нагорняк.

По теме:
Был звездой Динамо, а завершил карьеру в Австралии. Милошу Нинковичу – 40
Пять футболистов Шахтера считают себя лучшими игроками чемпионата
Определились соперники Зари во время учебно-тренировочного лагеря
Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
Бокс | 25 декабря 2024, 12:33 4
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад

В 2020 году британский боксер заявил, что не собирается выходить в ринг с украинцем

«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 25 декабря 2024, 09:32 1
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 

Бен Дэвисон ждал триумфа Фьюри

ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
Футбол | 25.12.2024, 17:07
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Футбол | 25.12.2024, 12:36
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Бокс | 25.12.2024, 01:08
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
24.12.2024, 07:59
Футбол
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
23.12.2024, 18:46 3
Футбол
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
25.12.2024, 00:25 5
Бокс
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
24.12.2024, 10:26 8
Бокс
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
24.12.2024, 17:08 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем