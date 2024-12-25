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WTA
25 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:28
120
0

ВИДЕО. Костюк провела первую тренировку в Австралии, поздравив с Рождеством

Марта сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене

25 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:28
120
0
ВИДЕО. Костюк провела первую тренировку в Австралии, поздравив с Рождеством
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) провела первую тренировку в Брисбене, Австралия.

Украинка опубликовала видео с занятия вместе со своим тренером Сандрой Заневской и поздравила болельщиков с Рождеством.

Костюк сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Помимо одиночного разряда, Марта также выступит в одной паре вместе с Аленой Остапенко.

Помимо Костюк, в Брисбене также выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

ВИДЕО. Костюк провела первую тренировку в Австралии, поздравив с Рождеством

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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