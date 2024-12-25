ВИДЕО. Костюк провела первую тренировку в Австралии, поздравив с Рождеством
Марта сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) провела первую тренировку в Брисбене, Австралия.
Украинка опубликовала видео с занятия вместе со своим тренером Сандрой Заневской и поздравила болельщиков с Рождеством.
Костюк сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Помимо одиночного разряда, Марта также выступит в одной паре вместе с Аленой Остапенко.
Помимо Костюк, в Брисбене также выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
ВИДЕО. Костюк провела первую тренировку в Австралии, поздравив с Рождеством
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