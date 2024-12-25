Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков

Несмотря на откровенно провальное выступление на общем этапе розыгрыша Лиги Европы, киевское «Динамо» может похвастаться тем, что по итогам текущего сезона получит от УЕФА в целом весьма пристойную сумму призовых.

По подсчетам специалистов, «Динамо» в летне-осенней части еврокубков заработало 12,094 миллионов евро призовых.

Эта сумма состоит из: 4,29 млн евро – призовые за выступления в квалификации Лиги чемпионов; 4,31 млн евро – призовые за попадание в общий этап Лиги Европы; 1,09 млн евро – деньги от реализации маркетиновых прав; 2,33 млн евро – призовые за десятилетний рейтинг УЕФА; 0,08 млн евро – минимальные призовые за место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (на текущий момент – последнее).

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После шести матчей на стадии общего этапа Лиги Европы в активе «Динамо» лишь один забитый мяч при пятнадцати пропущенных. Команда Шовковского не смогла набрать ни единого очка и является безоговорочным аутсайдером соревнования.

Ранее сообщалось, сколько за осеннюю часть в Лиге чемпионов-2024/25 сумел заработать «Шахтер».