Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Лига Европы
25 декабря 2024, 18:42 |
2226
4

Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков

Сумма неплохая, но собрана во многом благодаря успешным выступлениям еще на стадии квалификации

25 декабря 2024, 18:42 |
2226
4
Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
facebook.com/fcdynamoua

Несмотря на откровенно провальное выступление на общем этапе розыгрыша Лиги Европы, киевское «Динамо» может похвастаться тем, что по итогам текущего сезона получит от УЕФА в целом весьма пристойную сумму призовых.

По подсчетам специалистов, «Динамо» в летне-осенней части еврокубков заработало 12,094 миллионов евро призовых.

Эта сумма состоит из: 4,29 млн евро – призовые за выступления в квалификации Лиги чемпионов; 4,31 млн евро – призовые за попадание в общий этап Лиги Европы; 1,09 млн евро – деньги от реализации маркетиновых прав; 2,33 млн евро – призовые за десятилетний рейтинг УЕФА; 0,08 млн евро – минимальные призовые за место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (на текущий момент – последнее).

facebook.com/fmeetsdata

После шести матчей на стадии общего этапа Лиги Европы в активе «Динамо» лишь один забитый мяч при пятнадцати пропущенных. Команда Шовковского не смогла набрать ни единого очка и является безоговорочным аутсайдером соревнования.

Ранее сообщалось, сколько за осеннюю часть в Лиге чемпионов-2024/25 сумел заработать «Шахтер».

По теме:
Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
Был звездой Динамо, а завершил карьеру в Австралии. Милошу Нинковичу – 40
Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?
Динамо Киев Лига Европы Лига чемпионов призовые деньги УЕФА
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
Футбол | 25 декабря 2024, 17:07 0
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде

Карлос Алькарас посетил матч Реала и Севильи в Ла Лиге

«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
Бокс | 25 декабря 2024, 00:11 5
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз

Нельсон верит в Баколе

«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Футбол | 25.12.2024, 12:36
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Бокс | 25.12.2024, 07:47
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
Бокс | 25.12.2024, 12:33
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Леонид Леонид
Як в старому анекдоті:
Тато дивиться щоденник : історія 2;алгебра 2; фізіка 1;......... співи12
- цей дебіл ще і співає! 
Ответить
+1
Dimonchik
Позорники, я таких результатов ещё никогда не видел. 
Ответить
0
Андрій Мартинюк
та повний рот заробило, здається, всі бачили чи чули
Ответить
0
Sashko57
Тепер зрозуміло, напрягатися нема сенсу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
24.12.2024, 08:56 3
Футбол
«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
24.12.2024, 05:50 4
Футбол
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
24.12.2024, 08:26 11
Бокс
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
23.12.2024, 23:10 10
Футбол
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем