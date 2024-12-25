Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Сумма неплохая, но собрана во многом благодаря успешным выступлениям еще на стадии квалификации
Несмотря на откровенно провальное выступление на общем этапе розыгрыша Лиги Европы, киевское «Динамо» может похвастаться тем, что по итогам текущего сезона получит от УЕФА в целом весьма пристойную сумму призовых.
По подсчетам специалистов, «Динамо» в летне-осенней части еврокубков заработало 12,094 миллионов евро призовых.
Эта сумма состоит из: 4,29 млн евро – призовые за выступления в квалификации Лиги чемпионов; 4,31 млн евро – призовые за попадание в общий этап Лиги Европы; 1,09 млн евро – деньги от реализации маркетиновых прав; 2,33 млн евро – призовые за десятилетний рейтинг УЕФА; 0,08 млн евро – минимальные призовые за место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (на текущий момент – последнее).
После шести матчей на стадии общего этапа Лиги Европы в активе «Динамо» лишь один забитый мяч при пятнадцати пропущенных. Команда Шовковского не смогла набрать ни единого очка и является безоговорочным аутсайдером соревнования.
Ранее сообщалось, сколько за осеннюю часть в Лиге чемпионов-2024/25 сумел заработать «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос Алькарас посетил матч Реала и Севильи в Ла Лиге
Нельсон верит в Баколе
Тато дивиться щоденник : історія 2;алгебра 2; фізіка 1;......... співи12
- цей дебіл ще і співає!