Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер в Лиге чемпионов в 2024 году

Матчем против «Баварии» (1:5) в Гельзенкирхене, который состоялся 10 декабря, «Шахтер» закрыл для себя 2024-й календарный год в Лиге чемпионов.

На общем этапе «горнякам» предстоит провести еще два поединка – против «Бреста» и дортмундской «Боруссии», – но оба они состоятся уже в 2025 году.

Поэтому уже сейчас можно подводить финансовые итоги выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов в текущем году.

Общий размер призовых, которые «Шахтер» получит от УЕФА, составит как минимум 21,42 миллион евро. Эта сумма состоит из 18,62 миллионов евро, которые причитаются «горнякам» за попадание в общий этап Лиги чемпионов; 2,1 миллиона евро – за победу над «Янг Бойз» и 0,7 миллиона евро – за ничью против «Болоньи».

Также «Шахтер» точно получит определенную сумму призовых от УЕФА за свое итоговое место в таблице общего этапа. Она станет известна уже непосредственно после того, как игры на этой стадии турнира будут завершены, а это произойдет 29 января 2025 года.

На месячную зимнюю паузу «Шахтер» ушел на 27-м месте в таблице из 36 команд-участниц.