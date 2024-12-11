Игра в наперстки Марино Пушича

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов украинские болельщики вряд ли будут вспоминать через десять, двадцать или тридцать лет. Скорее всего, этот сезон отечественные фанаты и вовсе предпочтут забыть, как страшный сон, ибо крайне мало чего положительного происходит в самом престижном клубном турнире континента с чемпионом Украины «Шахтером».

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 «горняки» сыграли с «Баварией» в Гельзенкирхене и уступили сопернику со счетом 1:5. Погром «горняков» от немецкого гранда некоторые болельщики предчувствовали еще задолго до самого поединка, но явные признаки того, что он более чем реален вечером во вторник проявились еще за час перед стартовым свистком – тогда, когда стали известны составы команд.

Марино Пушич, мягко говоря, удивил. Причем в этой Лиге чемпионов, давайте говорить откровенно, уже в который раз. На «Баварию» 53-летний босниец решил с первых минут бросить в бой 23-летнего тунисца Алаа Грама, который лишь в текущем сезоне вообще дебютировал в еврокубках и, по сути, является глубоким резервистом «Шахтера», а в центральную ось одновременно поставил треугольник, состоящий из Марлона Гомеса, Георгия Судакова и Артема Бондаренко.

При этом, слева в обороне вместо удаленного в предыдущем матче Педро Энрике играл Николай Матвиенко, а Грам составил пару центральных защитников с Валерием Бондарем, хотя никогда ранее подобная связка в официальных матчах за «Шахтер» до игры с «Баварией» еще не выходила.

Абсолютно необъяснимая, на грани фанатичной, вера в возможности Алаа Грама, по-видимому, является уже каким-то «пунктиком» в голове Марино Пушича. Сперва босниец шокировал болельщиков тем, что выставил тунисца в первом туре общего этапа Лиги чемпионов на «Аталанту», когда Грам неожиданно объявился в стартовом составе на абсолютно непривычной для него позиции правого фулбека, провалил первый тайм, и был заменен в перерыве. После этого Алаа всего дважды выходил на поле за «Шахтер» в поединках УПЛ – против «Оболони» и «Черноморца», – проведя в общей сложности 101 минуту, причем до выхода на поле против «Баварии» африканец в последний раз появлялся в официальном матче за «оранжево-черных» месяц назад – аж в начале ноября!

И вот в ситуации, когда на левый фланг обороны прогнозировался Иракли Азаров, способный по позиции заменить дисквалифицированного Педро Энрике, Пушич идет на какие-то непонятные эксперименты со смещением Матвиенко налево, и с Грамом в центре обороны. Очевидно, недавние наши предположения о том, что если босниец останется на тренерском мостике «горняков», то грузинского фулбека нужно срочно продавать, чтобы тот не просел в цене, оказались более чем прозорливыми…

Центральная ось «Шахтера» также еще до стартового свистка вызывала не просто вопросы, а серьезные опасения. Марлон Гомес – это аж никак не футболист, который способен эффективно отрабатывать на оборону. Бразилец может выдать тонкую передачу, разогнать атаку, где-то даже попробовать придержать мяч, но он абсолютно точно не готов убивать себя ради разрушительной работы. Учитывая тот факт, что для Судакова и Бондаренко игра на оборону также не является сильной стороной, Пушич изначально шел на невероятный риск, и вновь, как и против «Аталанты», признал ошибочность своих тактических замыслов сразу после перерыва, когда поменял Марлона, по сути привезшего второй гол в ворота своей команды, на Крыськива.

Что еще крайне удивило, так это маниакальное стремление игроков «Шахтера» выходить из обороны в атаку через короткие перепасовки в центральной зоне. Очевидно, это было явное тактическое задание от штаба Пушича, иначе сложно объяснить то, зачем голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык с поразительным упрямством продолжал разыгрывать мяч от ворот через ближнего, хотя в каждом втором или третьем случае следовала мгновенная потеря, и опасный момент для «Баварии». Собственно говоря, второй гол мюнхенцев – это именно следствие подобных авантюрных действий «Шахтера», не желающего выносить мяч на фланги и пытаться цепляться за него там.

Но как минимум двух странных кадровых решений в стартовом составе Марино Пушичу, очевидно, показалось мало. Сразу после перерыва босниец вместо Даниила Сикана, агрессивно накричавшего на Ризныка после второго пропущенного мяча, выпустил на поле Лассину Траоре. Африканец, который уже давным-давно растерял свою былую подвижность и ныне даже в матчах УПЛ выглядит откровенно тяжелым и неспособным для организации быстрых атакующих действий, окончательно убил всю надежду «Шахтера» на то, чтобы хотя бы попытаться зацепиться за ничью.

Де-факто где-то в середине второго тайма «Шахтер» выглядел как команда, играющая в меньшинстве. Периодически выпадали то Траоре, то Бондаренко, у которого если игра уж не пошла с самого начала, то вероятность озарения становится такой же минимальной, как выигрыш джек-пота в лотерее.

На 70-й минуте «Бавария» закрыла игру. Алаа Грам безрассудно пошел на соперника в своей штрафной и задел его уже после того, как тот нанес удар, который не нес никакой опасности владениям Ризныка. Пенальти четко реализовал Олисе, после чего вопросов о победителе в этой дуэли уже не возникало, даже если кто-то и продолжал надеяться на чудо. Да и вообще, глядя на автора фола, приведшего к этому 11-метровому, возникало четкое понимание – это был очередной «знак свыше» для Марино Пушича, который босниец не факт, что опять поймет и воспримет правильно…

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Остаток поединка превратился в пустую формальность. Нужно было просто понять, на каком количестве забитых мячей остановится «Бавария». Решили, что достаточно пяти. Причем последний, автором которого стал тот же Олисе, стал форменным унижением всего «Шахтера». 22-летний француз предварительно обыграл пятерых (!) соперников, затем усадил на «пятую точку» Ризныка, а после – спокойно закатил мяч в сетку ворот дончан…

И ведь у этой «Баварии» есть слабые стороны, которые можно было пытаться реализовывать. Это доказал как минимум первый мяч «Шахтера», когда Кевин воспользовался высоким расположением обороны мюнхенцев и в быстрой контратаке вывел «горняков» вперед. Но для того, чтобы использовать слабые стороны такого гранда, как «Бавария», нынешнему «Шахтеру» нужно было сыграть на 110%, а то и 150% своих возможностей. Можно ли было на это рассчитывать с футболистами, которые и в УПЛ то не всегда появляются в старте – вопрос риторический и ответ на него, видимо, знает только Марино Пушич…

Говоря проще, Марино Пушич в очередной раз в этой Лиге чемпионов не показал главного – того, ради чего его и приглашали в «Шахтер». Босниец не сумел удивить соперника тактически, зато попытался это сделать кадрово, выпуская на поле откровенных резервистов (про «колоссальную» игровую практику в текущем сезоне Грама мы уже сказали, да и у Марлона в активе только 6 выходов в старте даже в рамках УПЛ, не говоря уже про ЛЧ). Подобные маневры со стороны Пушича выглядели, скорее, как желание обыграть соперника в наперстки – какими-то вычурными обманными маневрами, но в дураках получилось оставить только самих себя. Как говорится в подобных случаях, факир был пьян и фокус не удался…

Хуже всего – понимание того, что в целом Марино Пушич производит впечатление тренера, который не очень-то и любит прибегать к ротации. Босниец даже в чемпионате не так часто тасует состав, из-за чего Марьян Швед, например, до сих пор в УПЛ-2024/25 не провел ни одного поединка в стартовом составе, а имеющий неплохой опыт выступлений в первой команде при Игоре Йовичевиче Егор Назарина и вовсе провел в этом сезоне только 27 минут…

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А если так, тогда зачем Пушич именно на «Баварию» затеял эти необъяснимые кадровые ротации? Хотел запутать соперника? Не вышло. Выглядело, скорее, как попытка суицида. Или как желание довести до того, чтобы нервы у президента клуба Рината Ахметова не выдержали, и Пушич поскорее был уволен с выплатой всей причитающейся ему в таких случаях компенсации за досрочное расторжение контракта… В конце концов, не будем забывать недавние странные намеки Марино в общении с иностранными журналистами, которые многими буквально были восприняты, как желание боснийца найти возможность уехать из Украины.

И ведь говоря откровенно, нынешнее поражение от «Баварии» (1:5) не выглядело как-то более достойным что ли, чем фиаско команды Игора Йовичевича в 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:7), после которого, по слухам, Ахметов и принял принципиальное решение о необходимости поиска замены для хорвата. Да, по счету проиграли не так крупно, да и роттердамцы – это не мюнхенцы с точки зрения статуса и всего такого, но ведь под Йовичевича и не покупали бразильцев стоимостью в 12 миллионов евро, которым бы как раз не мешало начинать отрабатывать инвестиции в матчах Лиги чемпионов…

И под конец невозможно обойти вниманием еще один эпизод: общение между Марино Пушичем и его мюнхенским визави Венсаном Компани после финального свистка. Поверженный босниец, практически не умолкая, несколько минут не отпускал от себя молодого бельгийца, который бы и рад был бы обойтись в данной ситуации лишь традиционным рукопожатием, а затем – пойти по своим делам. Но Пушичу нужно было выговориться. И выглядело это так, словно босниец искал оправдания этому фиаско – мол, это не из-за меня, а причины заключаются совсем в другом… Компани, конечно, все внимательно выслушал (или, по крайней мере, вежливо сделал вид, что выслушал), а затем все-таки пошел поздравлять своих подопечных. Этим вечером он четко понимал, как и чего хочет достичь, и никакие «игры в наперстки» со стороны тренера соперников ему не могли помешать взять свои три очка.

А Пушичу теперь вновь придется находить оправдания. И, вероятно, он попытается объяснить клубному руководству, что игра «Шахтера» не была такой уж невзрачной, приведет в пример пару полумоментов в конце первого и начале второго таймов, но главное здесь – это счет на табло. А еще: количество очков в турнирной таблице. А там после фиаско от «Баварии» у «горняков» ничего ни на грамм (уж пусть простит Алаа за сей каламбур) не прибавилось…